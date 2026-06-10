Возрастное ограничение 18+
В Ельцин-центре пройдут читки пьес финалистов конкурса «Зачем я это помню»
Фото: Вечерние Ведомости
Уже завтра, 13 июня, в Ельцин-центре начнутся читки пьес, вошедших в короткий список VI конкурса «Зачем я это помню». Как и в прошлые годы, главное отличие конкурсных произведений — все они посвящены «лихим 90-м».
В этом году на соискание премии поступило 177 пьес, — раскрывают подробности организаторы конкурса. Эксперты отобрали из такого большого количества всего шесть лучших произведений, которые и составили шорт-лист. Между ними и развернётся борьба за призы конкурса «Зачем я это помню».
Читка пьес займёт два дня: три пьесы будут представлены 13 июня, остальные три — 14 июня. Читки пройдут с 16.00 в аудитории 603 на шестом этаже Ельцин-центра. Имена лауреатов огласят сразу же после завершения читок и лауреатов наградят в тот же день. Призовой фонд конкурса составляет 100 000 рублей.
Вход на читки пьес конкурса «Зачем я это помню» свободный, но требуется предварительная регистрация на официальном сайте Ельцин-центра. Мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет. Мероприятие для возрастной категории 18+
В этом году на соискание премии поступило 177 пьес, — раскрывают подробности организаторы конкурса. Эксперты отобрали из такого большого количества всего шесть лучших произведений, которые и составили шорт-лист. Между ними и развернётся борьба за призы конкурса «Зачем я это помню».
Читка пьес займёт два дня: три пьесы будут представлены 13 июня, остальные три — 14 июня. Читки пройдут с 16.00 в аудитории 603 на шестом этаже Ельцин-центра. Имена лауреатов огласят сразу же после завершения читок и лауреатов наградят в тот же день. Призовой фонд конкурса составляет 100 000 рублей.
Вход на читки пьес конкурса «Зачем я это помню» свободный, но требуется предварительная регистрация на официальном сайте Ельцин-центра. Мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию