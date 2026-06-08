Возрастное ограничение 18+
День мастерской «Кинолук» готовят в екатеринбургском Доме Кино
Фото: Вечерние Ведомости
Почти через две недели, 24 июня, в екатеринбургском Доме Кино мастерская «Кинолук» отпразднует своё десятилетие. Торжество пройдёт в рамках фестиваля «Коляда-Plays» и, фактически, будет посвящено недавно умершему драматургу и театральному режиссёру.
Организаторы подготовили насыщенную программу, которая займёт вторую половину дня. Зрителей ждут показы фильмов и живые разговоры с кинематографистами. Программа разбита на три тематических блока, каждый из которых требует отдельной регистрации. Вход на все события свободный, но строго по предварительной записи, так как количество мест ограничено.
Первый блок начнётся в 13.00 в Киногостиной Дома Кино. Зрителям покажут фильмы о Николае Коляде и основанном им театре. После показа состоится встреча с режиссёром Алёной Тремазовой, которая ответит на вопросы зрителей. В 15.00 здесь же начнётся второй блок программы — открытый урок по кинорежиссуре. Урок проведут со студентами Театрального института — мастерской самого Коляды. Зрители смогут увидеть, как готовят будущих режиссёров. А третий блок стартует в 18.00 в Большом зале Дома Кино. Мастерская «Кинолук» представит здесь лучшие свои работы, снятые за десять лет. После кинопоказов состоится творческая встреча с руководителями и выпускниками студии. Гости смогут узнать историю создания известных фильмов и задать вопросы авторам.
Возрастное ограничение мероприятия — 18 лет. Регистрация на все блоки программы проходит онлайн. Мероприятие для возрастной категории 18+
Организаторы подготовили насыщенную программу, которая займёт вторую половину дня. Зрителей ждут показы фильмов и живые разговоры с кинематографистами. Программа разбита на три тематических блока, каждый из которых требует отдельной регистрации. Вход на все события свободный, но строго по предварительной записи, так как количество мест ограничено.
Первый блок начнётся в 13.00 в Киногостиной Дома Кино. Зрителям покажут фильмы о Николае Коляде и основанном им театре. После показа состоится встреча с режиссёром Алёной Тремазовой, которая ответит на вопросы зрителей. В 15.00 здесь же начнётся второй блок программы — открытый урок по кинорежиссуре. Урок проведут со студентами Театрального института — мастерской самого Коляды. Зрители смогут увидеть, как готовят будущих режиссёров. А третий блок стартует в 18.00 в Большом зале Дома Кино. Мастерская «Кинолук» представит здесь лучшие свои работы, снятые за десять лет. После кинопоказов состоится творческая встреча с руководителями и выпускниками студии. Гости смогут узнать историю создания известных фильмов и задать вопросы авторам.
Возрастное ограничение мероприятия — 18 лет. Регистрация на все блоки программы проходит онлайн. Мероприятие для возрастной категории 18+
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