Литературный квартал открывает летний сезон уличных спектаклей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уже завтра, 12 июня, Литературный квартал в Екатеринбурге открывает новый сезон спектаклей под открытым небом. Первым показом станет спектакль под названием «ЗОЛОТО. Сказ про нас и тех, кто был до нас».Постановку «ЗОЛОТО» покажут на территории парка и в музеях Литературного квартала. В сюжете спектакля задействованы герои знаменитых бажовских сказов — Никита Жабрей, Макар Самовар, Ванька Сочень, Синюшка и другие. Соответственно, в постановке звучат мотивы литературных историй про них. При этом, обращение к зрителям спектакля происходит от первого лица напрямую, что позволяет почувствовать особый уральский колорит.В спектакле заняты актёры Сергей Шляпников, Яна Митрясова, Софья Чагаева, Валерий Прусаков, Елизавета Буторина, Виктор Постовалов. Режиссёр — Георгий Цнобиладзе.Сбор зрителей назначен в Камерном театре (улица Пролетарская, 18). Продолжительность спектакля составит три часа. Постановка рекомендована для зрителей старше шестнадцати лет. Мероприятие для возрастной категории 18+