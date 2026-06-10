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Белую башню откроют для посещения выставки, организованной проектами «Подельники» и «Антихрупкость»
Памятник конструктивизма на Уралмаше отмечает 95-летие выставкой предметного дизайна — корреспондент Вечерних ведомостей побывал на её презентации
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
В этом году исполняется 95 лет Белой башне — водонапорной башне соцгорода Уралмаш, которую архитектор Моисей Рейшер спроектировал, по легенде, всего за сутки. Инженерное сооружение стало одним из главных символов свердловского конструктивизма. К юбилею проект «Антихрупкость» и арх-группа «Подельники» подготовили выставку «Белая башня. Предметный дизайн»: внутри памятника покажут предметы повседневности, вдохновлённые его архитектурой.
Кураторы выстроили экспозицию вокруг той же идеи, с которой башня начиналась: вещь решает практическую задачу, но при этом становится художественным высказыванием. Почти все экспонаты существуют в единственном экземпляре и публике ещё не показывались.
Среди работ — бетонная скульптура екатеринбургского художника Георгия Колычева. Свой «экспериментальный образец Белой башни» он отлил из остатков бетона и просроченного пластика, который при застывании пошёл пузырями. «Повторить это невозможно, даже при желании», — признаётся автор.
Петербургский художник Саша Браулов привёз ручные вышивки — узнаваемые архитектурные образы, выполненные нитками по ткани. Екатеринбургская компания Checase показывает свой самый первый светильник в форме Белой башни: в 2020 году он создавался, чтобы привлечь внимание горожан к идее восстановления памятника.
Один из самых необычных экспонатов — керамическая башня-воронка «Белая башня. Чёрный кофе» (объект № Б31), придуманная Иваном Майтом и воплощённая Камилом Адиловым из мастерской «Ты чо творишь». Воронка рассчитана на заваривание ровно одной чашки — «как аналогия того, что такая башня у нас одна», объясняют авторы.
Проект «Ламповый Блок» представил рукотворный бетонный подсвечник-копию башни, а бренд Urals совместно с фотографом Евгением Комоловым — футболки с её изображением.
Сама «Антихрупкость» показывает фарфоровую серию «Фрагменты "Свердловск"» — кружки, выпущенные вместе с заводом «Фарфор Сысерти», в форме и паттернах которых угадываются Белая башня, гостиница «Исеть», Дом печати, Главпочтамт и стадион «Динамо».
Выставка открыта 13, 14, 20 и 21 июня в самой Белой башне (улица Бакинских Комиссаров, 2а, лит. 1). Попасть внутрь башни можно в составе экскурсии «Подельников» — запись на экскурсии проходит на их сайте.
Напомним, судьба Белой башни сейчас туманна — в апреле правительство России постановило забрать её у федерального агентства по управлению и использованию памятников истории и архитектуры (АУИПИК) и передать госкорпорации «Дом.рф» для организации торгов. Вскоре после этого стало известно о расторжении договора с арх-группой «Подельники», которая с 2012 года занималась сохранением башни. Мероприятие для возрастной категории 18+
Кураторы выстроили экспозицию вокруг той же идеи, с которой башня начиналась: вещь решает практическую задачу, но при этом становится художественным высказыванием. Почти все экспонаты существуют в единственном экземпляре и публике ещё не показывались.
Среди работ — бетонная скульптура екатеринбургского художника Георгия Колычева. Свой «экспериментальный образец Белой башни» он отлил из остатков бетона и просроченного пластика, который при застывании пошёл пузырями. «Повторить это невозможно, даже при желании», — признаётся автор.
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
Петербургский художник Саша Браулов привёз ручные вышивки — узнаваемые архитектурные образы, выполненные нитками по ткани. Екатеринбургская компания Checase показывает свой самый первый светильник в форме Белой башни: в 2020 году он создавался, чтобы привлечь внимание горожан к идее восстановления памятника.
Один из самых необычных экспонатов — керамическая башня-воронка «Белая башня. Чёрный кофе» (объект № Б31), придуманная Иваном Майтом и воплощённая Камилом Адиловым из мастерской «Ты чо творишь». Воронка рассчитана на заваривание ровно одной чашки — «как аналогия того, что такая башня у нас одна», объясняют авторы.
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
Проект «Ламповый Блок» представил рукотворный бетонный подсвечник-копию башни, а бренд Urals совместно с фотографом Евгением Комоловым — футболки с её изображением.
«В рамках бренда одежды мы реализуем проект по поддержанию интереса к памятнику»,
— рассказал сооснователь Urals Дмитрий Заложных.
Сама «Антихрупкость» показывает фарфоровую серию «Фрагменты "Свердловск"» — кружки, выпущенные вместе с заводом «Фарфор Сысерти», в форме и паттернах которых угадываются Белая башня, гостиница «Исеть», Дом печати, Главпочтамт и стадион «Динамо».
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
Выставка открыта 13, 14, 20 и 21 июня в самой Белой башне (улица Бакинских Комиссаров, 2а, лит. 1). Попасть внутрь башни можно в составе экскурсии «Подельников» — запись на экскурсии проходит на их сайте.
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
Напомним, судьба Белой башни сейчас туманна — в апреле правительство России постановило забрать её у федерального агентства по управлению и использованию памятников истории и архитектуры (АУИПИК) и передать госкорпорации «Дом.рф» для организации торгов. Вскоре после этого стало известно о расторжении договора с арх-группой «Подельники», которая с 2012 года занималась сохранением башни. Мероприятие для возрастной категории 18+
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