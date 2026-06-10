Белую башню откроют для посещения выставки, организованной проектами «Подельники» и «Антихрупкость» Памятник конструктивизма на Уралмаше отмечает 95-летие выставкой предметного дизайна — корреспондент Вечерних ведомостей побывал на её презентации

19.42 Четверг, 11 июня 2026