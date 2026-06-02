К юбилею Белой башни в ней открывают особую выставку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Символу свердловского авангарда — Белой башне на Уралмаше — исполнилось 95 лет. В связи с этим её смотрители подготовили специальную выставку.В честь знаменательной даты команда Белой башни вместе с проектом «Антихрупкость» собрала уникальную экспозицию предметного дизайна. Все представленные работы созданы под влиянием узнаваемого облика башни. Участниками выставки стали известные дизайнеры и мастерские: Саша Браулов, Иван Майт совместно с мастерской «Ты чо творишь», Федор Колпаков, Георгий Колычев, компания Checase и Дмитрий Заложных.Увидеть экспозицию могут все желающие во время регулярных обзорных экскурсий по Белой башне. Посетители не только познакомятся с современным предметным дизайном, но и узнают историю этого уникального сооружения. Экскурсоводы расскажут о строительстве первых пятилеток, архитектуре авангарда и соцгороде Уралмаш. Гостям объяснят, как возводилась башня, для чего она была нужна и как использовалась в разные годы. Отдельная тема — превращение этого особо охраняемого объекта в общественное пространство. Кульминацией посещения выставки станет подъём на смотровую площадку на высоте 28 метров, откуда открывается вид на Уралмаш.Ближайшие экскурсии пройдут 13 июня с 13.00, 14 июня с 18.30 и с 20.00, а также 20 и 21 июня в те же часы. Детям младше 7 лет посещение не рекомендуется из-за сложности контента, а дети до 12 лет проходят бесплатно в сопровождении взрослого с билетом. Юбилейная выставка продлится весь июнь. Мероприятие для возрастной категории 18+