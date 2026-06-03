В Белинке пройдёт встреча с поэтом и основателем журнала Prosodia Владимиром Козловым

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В ближайшую среду, 10 июня, в библиотеке имени В.Г. Белинского состоится творческая встреча «Ценность поэзии и борьба за неё» с поэтом и неоднократным финалистом премии «Неистовый Виссарион» Владимиром Козловым из Ростова-на-Дону.Встреча пройдёт в формате чтения и свободного разговора о поэзии. Козлов представит свои книги и проекты последних лет: сборники «Зачем поэзия» и «Чистое поле», журнал Prosodia, а также антологию «Поэзия неотрадиционализма: три поколения современных поэтов» (2026). Это первый визит автора в Екатеринбург, отмечают в библиотеке.Владимир Козлов – доктор филологических наук, основатель и главный редактор журнала Prosodia, руководитель Центра изучения креативного письма и культурных индустрий (ИСКРА Центр) в Южном федеральном университете. Является лауреатом премии фонда А. Вознесенского «Парабола» (2017) и поэтической премии Anthologia (2024).Мероприятие пройдёт в рамках премиальных событий Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион» и начнётся в 18.30 в Литературной гостиной на третьем этаже основного здания библиотеки по адресу: ул. Белинского, 15.Церемония награждения победителей премии «Неистовый Виссарион» – 2026 состоится на следующий день, 11 июня, в 16.00 – тоже в Белинке. Затем в 17.00 пройдёт паблик-ток «Критики сЧитают» с участием победителей. Мероприятие для возрастной категории 18+