Возрастное ограничение 18+
Вышел документальный фильм о деревянной архитектуре Екатеринбурга — поводом его снять стал снос дома Топоркова
Проект «Культурное просвещение» опубликовал документальный фильм «Екатеринбург деревянный: жизнь в XXI веке». Картина исследует судьбу деревянного архитектурного наследия города на фоне ключевой цифры: как заявляют авторы фильма, с 1990-х годов количество деревянных памятников в Екатеринбурге сократилось на 70%.
Главным экспертом фильма выступила историк архитектуры и преподаватель УрГАХУ Надежда Елизарова-Бурлакова. В кадре рассматриваются десять объектов, в том числе дом Эммы Филитц, особняк доктора Сяно, усадьба Агафуровых, дом псаломщика Топоркова и другие.
Авторы, помимо прочего, сравнивают положение дел в Екатеринбурге с сохранением деревянных домов в Париже, Перми, и Тюмени (спойлер: сравнение оказалось не в пользу Екатеринбурга). В съёмках участвовали волонтёры «Том Сойер Феста», отреставрировавшие и несколько лет защищающие дом псаломщика Топоркова.
Именно история дома по адресу Чернышевского, 6 стала непосредственным поводом для создания фильма — она остаётся незакрытой до сих пор. В январе 2024 года компания «Экосистема-СМБ» Максима Пузанкова начала сносить отреставрированный волонтёрами дом, но вмешательства градозащитников и на тот момент депутата Госдумы Александра Хинштейна способствовали остановке работ. После этого было несколько попыток постановки здания под госохрану, из-за которых суды продолжаются до сих пор. К слову, заседание по этому поводу состоялось в Свердловском облсуде на прошлой неделе — как сообщили в канале екатеринбургского «Том Сойер Феста», судья Светлана Полевщикова отказалась привлекать в дело в качестве заинтересованного эксперта из Смоленска Ольгу Знамину, выполнившую некачественную экспертизу с отрицательным заключением, однако согласилась допросить её в качестве свидетеля. Следующее заседание запланировано на 30 июня — Знамину рассчитывают допросить из Смоленская по ВКС.
Таким образом, вопрос о судьбе дома Топоркова остаётся открытым.
Фильм «Екатеринбург деревянный: жизнь в XXI веке» снят при поддержке «Президентского фонда культурных инициатив», его можно посмотреть на «VK Видео». Мероприятие для возрастной категории 18+
Главным экспертом фильма выступила историк архитектуры и преподаватель УрГАХУ Надежда Елизарова-Бурлакова. В кадре рассматриваются десять объектов, в том числе дом Эммы Филитц, особняк доктора Сяно, усадьба Агафуровых, дом псаломщика Топоркова и другие.
Авторы, помимо прочего, сравнивают положение дел в Екатеринбурге с сохранением деревянных домов в Париже, Перми, и Тюмени (спойлер: сравнение оказалось не в пользу Екатеринбурга). В съёмках участвовали волонтёры «Том Сойер Феста», отреставрировавшие и несколько лет защищающие дом псаломщика Топоркова.
Именно история дома по адресу Чернышевского, 6 стала непосредственным поводом для создания фильма — она остаётся незакрытой до сих пор. В январе 2024 года компания «Экосистема-СМБ» Максима Пузанкова начала сносить отреставрированный волонтёрами дом, но вмешательства градозащитников и на тот момент депутата Госдумы Александра Хинштейна способствовали остановке работ. После этого было несколько попыток постановки здания под госохрану, из-за которых суды продолжаются до сих пор. К слову, заседание по этому поводу состоялось в Свердловском облсуде на прошлой неделе — как сообщили в канале екатеринбургского «Том Сойер Феста», судья Светлана Полевщикова отказалась привлекать в дело в качестве заинтересованного эксперта из Смоленска Ольгу Знамину, выполнившую некачественную экспертизу с отрицательным заключением, однако согласилась допросить её в качестве свидетеля. Следующее заседание запланировано на 30 июня — Знамину рассчитывают допросить из Смоленская по ВКС.
Таким образом, вопрос о судьбе дома Топоркова остаётся открытым.
Фильм «Екатеринбург деревянный: жизнь в XXI веке» снят при поддержке «Президентского фонда культурных инициатив», его можно посмотреть на «VK Видео». Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию