Объявлены даты проведения юбилейного кинофестиваля «Одна шестая» в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге в пятый раз пройдёт кинофестиваль «Одна шестая». Юбилейный смотр состоится с 29 августа по 3 сентября. Организаторы уже открыли приём заявок от кинематографистов.В конкурсную программу войдут 24 дебютные картины — по дюжине российских и зарубежных. Отбором игрового конкурса занимается программный директор фестиваля, известный кинокритик Егор Москвитин. За неигровое кино отвечает куратор Мария Готлиб. Жюри предстоит выбрать победителей в девяти номинациях. Среди них «Гран-При» игрового и неигрового конкурса, лучший национальный игровой и неигровой дебют, лучший зарубежный игровой и неигровой дебют. Также будут вручены призы за лучший актёрский ансамбль, лучший дебют на фестивале и приз зрительских симпатий. Подать заявку на участие можно до 10 июля на официальном сайте onesixth.ru.Для гостей фестиваля вход на все показы будет бесплатным. Зрителей ждут не только фильмы, но и обсуждения с режиссёрами. В программе также круглые столы, открытые лекции и мастер-классы. Регистрация на мероприятия для гостей откроется позже на том же сайте.Фестиваль проводит Свердловская киностудия при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Также поддержку оказывают Министерство культуры Свердловской области и Инновационный культурный центр региона. Мероприятие для возрастной категории 18+