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Вокзал в Екатеринбурге на два дня станет входом в театр

18.48 Понедельник, 8 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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В Екатеринбурге на площадке железнодорожного вокзала в середине месяца развернётся театральное действо. На два дня в уральскую столицу приедет необычный культурный проект.

Проект «Театральный поезд», следующий по маршруту Владивосток – Москва, подготовил для уральской столицы насыщенную двухдневную программу. В Екатеринбурге фестиваль пройдёт 18 и 19 июня. Зрители смогут бесплатно увидеть спектакли прямо в стенах вокзала, посмотреть вокальные и танцевальные номера творческих коллективов. В программе также мастер-классы и выставки, посвящённые театральному искусству и театральным профессиям. Это отличная возможность познакомиться с закулисьем и узнать больше о работе актеров, режиссеров и сценографов.

Проект в формате передвижного фестиваля приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России и охватывает многие железнодорожные линии. Так, поезд восточного маршрута стартовал 12 мая из Владивостока. А в первый месяц лета к проекту присоединяются и три вокзала Свердловской железной дороги. Кроме екатеринбуржцев, «Театральный поезд» посетит также жителей Перми и Тюмени. А финиширует эта железнодорожная гастроль на Киевском вокзале Москвы, где состоится большой праздничный финал.

Подробную программу можно найти на официальном сайте проекта «Театральный поезд».

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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18:51 Учёный Грэй Болтачёв, который заявил о намерении баллотироваться от «Яблока», освободился
18:48 Вокзал в Екатеринбурге на два дня станет входом в театр
17:18 «Балабановский трамвай» привезли ко Дворцу молодёжи в Екатеринбурге
17:07 Лишённый прав водитель попал в смертельное ДТП в Тугулымском районе
16:48 В Свердловской области начнут выдавать автомобильные номера с кодом 166
16:22 Жители екатеринбургского посёлка жалуются на нечистоты на улицах
16:15 В Екатеринбурге открыли запись на бесплатные тренировки по бегу, йоге и фитнесу
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15:31 Уральские врачи спасли пациенту руку после падения с высоты
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14:20 УГМК в пятый раз подряд стала чемпионом России по настольному теннису
13:59 Свердловское МЧС предупреждает о дождях и грозах 9 и 10 июня
12:49 Встречавшегося с Путиным екатеринбургского преподавателя признали виновным в коррупции
12:28 Замглавы Тавдинского округа оставили без водительских прав
11:09 Шестилетний мальчик угодил под машину во дворе в Екатеринбурге
10:41 Более тонны аквариумных рыбок привезли из Сингапура и Шри-Ланки на Урал
10:24 Жительницу Талицкого района обвиняют в убийстве сожителя
09:53 СК возбудил уголовное дело из-за анонимных угроз в адрес екатеринбурженки
09:28 Опасная поездка без ремней безопасности закончилась смертельным ДТП в Невьянском районе
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