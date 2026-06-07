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Вокзал в Екатеринбурге на два дня станет входом в театр
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге на площадке железнодорожного вокзала в середине месяца развернётся театральное действо. На два дня в уральскую столицу приедет необычный культурный проект.
Проект «Театральный поезд», следующий по маршруту Владивосток – Москва, подготовил для уральской столицы насыщенную двухдневную программу. В Екатеринбурге фестиваль пройдёт 18 и 19 июня. Зрители смогут бесплатно увидеть спектакли прямо в стенах вокзала, посмотреть вокальные и танцевальные номера творческих коллективов. В программе также мастер-классы и выставки, посвящённые театральному искусству и театральным профессиям. Это отличная возможность познакомиться с закулисьем и узнать больше о работе актеров, режиссеров и сценографов.
Проект в формате передвижного фестиваля приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России и охватывает многие железнодорожные линии. Так, поезд восточного маршрута стартовал 12 мая из Владивостока. А в первый месяц лета к проекту присоединяются и три вокзала Свердловской железной дороги. Кроме екатеринбуржцев, «Театральный поезд» посетит также жителей Перми и Тюмени. А финиширует эта железнодорожная гастроль на Киевском вокзале Москвы, где состоится большой праздничный финал.
Подробную программу можно найти на официальном сайте проекта «Театральный поезд». Мероприятие для возрастной категории 18+
Проект «Театральный поезд», следующий по маршруту Владивосток – Москва, подготовил для уральской столицы насыщенную двухдневную программу. В Екатеринбурге фестиваль пройдёт 18 и 19 июня. Зрители смогут бесплатно увидеть спектакли прямо в стенах вокзала, посмотреть вокальные и танцевальные номера творческих коллективов. В программе также мастер-классы и выставки, посвящённые театральному искусству и театральным профессиям. Это отличная возможность познакомиться с закулисьем и узнать больше о работе актеров, режиссеров и сценографов.
Проект в формате передвижного фестиваля приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России и охватывает многие железнодорожные линии. Так, поезд восточного маршрута стартовал 12 мая из Владивостока. А в первый месяц лета к проекту присоединяются и три вокзала Свердловской железной дороги. Кроме екатеринбуржцев, «Театральный поезд» посетит также жителей Перми и Тюмени. А финиширует эта железнодорожная гастроль на Киевском вокзале Москвы, где состоится большой праздничный финал.
Подробную программу можно найти на официальном сайте проекта «Театральный поезд». Мероприятие для возрастной категории 18+
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