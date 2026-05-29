Возрастное ограничение 18+

После Большой уральской тропы у туристки из Миасса появился шанс получить «Короны хребтов России»

16.27 Пятница, 5 июня 2026
Фото предоставлено командами «Большой уральской тропы» и «Кавказской тропы»
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Журналистка и путешественница Оксана Лыткина из Миасса может стать первой обладательницей «Короны хребтов России» после непрерывного прохождения Большой уральской тропы.

В прошлом году она за 120 дней пешком преодолела 2300 километров, посетив живописные места Пермского края, Свердловской, Челябинской областей, Башкортостана и Оренбуржья вдоль Уральского хребта.

Как рассказали Вечерним ведомостям представители «Большой уральской тропы» и «Кавказской тропы», если путешественница пройдёт всю Кавказскую тропу, протяжённость которой составляет 1 500 километров, в том же формате, она станет первой обладательницей «Короны хребтов России» за непрерывное прохождение самых протяжённых линейных туристических маршрутов в стране.

Подчеркивается, что это некоммерческая инициатива, о которой создатели туристических троп объявили ещё в декабре 2025 года, подписав соглашение о совместной реализации проекта.

«Участник, выполнивший условия проекта, получает памятный знак "Корона хребтов России" и сертификат о прохождении. Сейчас по Кавказской тропе идёт Оксана Лыткина. В прошлом году она совершила первое сквозное непрерывное прохождение базового сценария Большой уральской тропы», – рассказали авторы проекта.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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14:28 Дропперше из Волгограда придётся вернуть похищенное уральской пенсионерке
13:53 Двое взрослых с ребёнком пострадали в ДТП на ЕКАД
13:34 Жительницу Верхотурья наказали «условкой» за хулиганство в поезде
12:34 По ошибке застрелившему человека охотнику из Лесного вынесли приговор
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10:04 Из-за поста в соцсетях в Екатеринбурге осудили 19-летнего парня
09:35 Жительницу Кушвы приговорили к колонии за истязание семилетнего сына
21:39 Екатеринбуржца оштрафуют за незаконный сбор кедрового ореха в Хакасии
21:08 Администрацию Нижней Салды оштрафовали за нарушения в защите населения
20:37 Приближается второй этап гидравлических испытаний в Екатеринбурге
19:55 В Ивделе местная жительница осуждена за неуплату алиментов
19:08 Осиротевшие собаки в селе Багаряк ищут новый дом
18:36 Прекрасный актёрский дуэт Чуриковой и Ульянова покажут на экране Ельцин-центра
17:43 Микроавтобус столкнулся с «Беларусом» в Кировградском районе
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