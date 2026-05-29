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После Большой уральской тропы у туристки из Миасса появился шанс получить «Короны хребтов России»
Фото предоставлено командами «Большой уральской тропы» и «Кавказской тропы»
Журналистка и путешественница Оксана Лыткина из Миасса может стать первой обладательницей «Короны хребтов России» после непрерывного прохождения Большой уральской тропы.
В прошлом году она за 120 дней пешком преодолела 2300 километров, посетив живописные места Пермского края, Свердловской, Челябинской областей, Башкортостана и Оренбуржья вдоль Уральского хребта.
Как рассказали Вечерним ведомостям представители «Большой уральской тропы» и «Кавказской тропы», если путешественница пройдёт всю Кавказскую тропу, протяжённость которой составляет 1 500 километров, в том же формате, она станет первой обладательницей «Короны хребтов России» за непрерывное прохождение самых протяжённых линейных туристических маршрутов в стране.
Подчеркивается, что это некоммерческая инициатива, о которой создатели туристических троп объявили ещё в декабре 2025 года, подписав соглашение о совместной реализации проекта.
«Участник, выполнивший условия проекта, получает памятный знак "Корона хребтов России" и сертификат о прохождении. Сейчас по Кавказской тропе идёт Оксана Лыткина. В прошлом году она совершила первое сквозное непрерывное прохождение базового сценария Большой уральской тропы», – рассказали авторы проекта. Мероприятие для возрастной категории 18+
В прошлом году она за 120 дней пешком преодолела 2300 километров, посетив живописные места Пермского края, Свердловской, Челябинской областей, Башкортостана и Оренбуржья вдоль Уральского хребта.
Как рассказали Вечерним ведомостям представители «Большой уральской тропы» и «Кавказской тропы», если путешественница пройдёт всю Кавказскую тропу, протяжённость которой составляет 1 500 километров, в том же формате, она станет первой обладательницей «Короны хребтов России» за непрерывное прохождение самых протяжённых линейных туристических маршрутов в стране.
Подчеркивается, что это некоммерческая инициатива, о которой создатели туристических троп объявили ещё в декабре 2025 года, подписав соглашение о совместной реализации проекта.
«Участник, выполнивший условия проекта, получает памятный знак "Корона хребтов России" и сертификат о прохождении. Сейчас по Кавказской тропе идёт Оксана Лыткина. В прошлом году она совершила первое сквозное непрерывное прохождение базового сценария Большой уральской тропы», – рассказали авторы проекта. Мероприятие для возрастной категории 18+
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