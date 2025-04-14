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Путешественница из Миасса хочет в одиночку пройти Большую уральскую тропу

16.06 Вторник, 22 апреля 2025
Фото предоставлено командой Большой уральской тропы
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Журналистка и путешественница Оксана Лыткина из Миасса бросила себе вызов – в одиночку преодолеть 2300 километров Большой уральской тропы (БУТ) за 100 дней. Эту экспедицию она назвала «Урал на каблуках».

Уже завтра, 23 апреля, путешественница объявит о своём проекте-испытании, после чего отправится в соло-поход.

«Да, это не просто. Я знаю, что будут испытания, но готова к ним. Хочу показать, что хрупкая женщина может преодолеть этот путь. Отсюда и название – "Урал на каблуках". Для меня, как журналиста и путешественника, это вызов самой себе. В нём сочетается физическая выносливость, любовь к приключениям и профессиональный интерес. Жизненный опыт и наблюдательность помогут глубже раскрыть истории людей и природы Урала»,

– рассказала Оксана Лыткина.


Она уверена, что эта экспедиция станет не только её личным достижением, но и источником вдохновения для других путешественников.

Во время своего путешествия по Большой уральской тропе Лыткина будет пользоваться картой, на которой будет нанесена вся полезная информация для путешественников: родники, места стоянок, наличие или отсутствие связи на участках, магазины, кафе, объекты размещения, места для купания, а также природные и исторические достопримечательности.

Оксана Лыткина намерена оценить связанность всего маршрута, а также проверить маркировку и оценить инфраструктуру, которой она сможет воспользоваться во время путешествия.

За спиной у журналистки и путешественницы большой опыт как российским, так и зарубежным тропам. Среди них – Путь Сантьяго (300 км), Ликийская тропа (300 км), Карийская тропа (150 км), Большая Байкальская тропа (100 км), Большая Севастопольская тропа (100 км), Волжская тропа (200 км), Алханай Гооро (150 км), Горный Алтай (150 км).

Также в прошлом она уже успела познакомиться с Большой Уральской тропой – в 2023 году она за 23 дня прошла 600-километровый участок. Теперь она хочет пройти весь маршрут. Следить за её соло-походом будет команда БУТ.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:37 Попытка избежать ответственности за нарушение ПДД обернулась для ирбитчанина штрафом в 75 тысяч рублей
16:06 Путешественница из Миасса хочет в одиночку пройти Большую уральскую тропу
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14:36 Для борьбы с пожарами в свердловских лесах в 2025 году подготовили свыше 420 единиц техники
13:45 В Верхней Пышме собираются возрождать дзюдо
12:40 Отдавшему банковскую карту мошенникам жителю Перми придётся вернуть похищенные у пенсионера из Новоуральска деньги
12:24 КХЛ признала ошибку судейства матча «Автомобилиста» с «Ак Барсом»
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11:21 Около 30 миллионов рублей не дали вывезти за границу собаки уральской таможни
10:27 Голосование за парк, который благоустроят по федеральному проекту, стартовало в Екатеринбурге
10:19 Бывшему инженеру екатеринбургского «Гортранса» Фурсику на шесть месяцев продлили домашний арест
10:02 В смертельном ДТП встретились два «Хендая» на Сыромолотова в Екатеринбурге
21:48 Губернатора Свердловской области просят предотвратить снос конструктивистского здания ДОСААФ
21:01 Свердловчан просят во вторник обходить рекламные щиты стороной
20:48 «ЭнергосбыТ Плюс» заплатит более 6,7 млн рублей за сгоревший в Арамили дом
20:25 В Екатеринбурге ищут дом для «боевой» крольчихи
19:23 Почти сорок пожаров мешали отдыху свердловчан в минувшие выходные
19:10 Свердловскую дирекцию РЖД оштрафовали за нарушение прав инвалидов
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17:53 В Свердловском областном суде вынесли ещё один приговор по статье о госизмене
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