Путешественница из Миасса хочет в одиночку пройти Большую уральскую тропу





– рассказала Оксана Лыткина. «Да, это не просто. Я знаю, что будут испытания, но готова к ним. Хочу показать, что хрупкая женщина может преодолеть этот путь. Отсюда и название – "Урал на каблуках". Для меня, как журналиста и путешественника, это вызов самой себе. В нём сочетается физическая выносливость, любовь к приключениям и профессиональный интерес. Жизненный опыт и наблюдательность помогут глубже раскрыть истории людей и природы Урала»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Журналистка и путешественница Оксана Лыткина из Миасса бросила себе вызов – в одиночку преодолеть 2300 километров Большой уральской тропы (БУТ) за 100 дней. Эту экспедицию она назвала «Урал на каблуках».Уже завтра, 23 апреля, путешественница объявит о своём проекте-испытании, после чего отправится в соло-поход.Она уверена, что эта экспедиция станет не только её личным достижением, но и источником вдохновения для других путешественников.Во время своего путешествия по Большой уральской тропе Лыткина будет пользоваться картой, на которой будет нанесена вся полезная информация для путешественников: родники, места стоянок, наличие или отсутствие связи на участках, магазины, кафе, объекты размещения, места для купания, а также природные и исторические достопримечательности.Оксана Лыткина намерена оценить связанность всего маршрута, а также проверить маркировку и оценить инфраструктуру, которой она сможет воспользоваться во время путешествия.За спиной у журналистки и путешественницы большой опыт как российским, так и зарубежным тропам. Среди них – Путь Сантьяго (300 км), Ликийская тропа (300 км), Карийская тропа (150 км), Большая Байкальская тропа (100 км), Большая Севастопольская тропа (100 км), Волжская тропа (200 км), Алханай Гооро (150 км), Горный Алтай (150 км).Также в прошлом она уже успела познакомиться с Большой Уральской тропой – в 2023 году она за 23 дня прошла 600-километровый участок. Теперь она хочет пройти весь маршрут. Следить за её соло-походом будет команда БУТ.