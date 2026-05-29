Возрастное ограничение 18+
Прекрасный актёрский дуэт Чуриковой и Ульянова покажут на экране Ельцин-центра
Фрагмент постера фильма «Тема»
В ближайшую субботу, 6 июня, на большом экране можно будет посмотреть один из лучших фильмов советского кинорежиссёра Глеба Панфилова. «Тема» долгое время не была доступна зрителям и показ её станет частью цикла «Полочное кино».
В центре сюжета фильма «Тема» — известный столичный писатель, отправившийся в провинцию в поисках вдохновения. Он уверен, что его опыт и талант позволяют легко раскрыть любую тему. Однако в глубинке герой сталкивается с совершенно иным укладом жизни. Здесь люди мыслят и чувствуют не так, как в привычном ему московском кругу. Неожиданно писатель становится невольным свидетелем подлинной любовной драмы. Это событие переворачивает его мировосприятие. Он вдруг осознаёт, что в его собственном творчестве не хватает самого главного — настоящей темы.
Фильм снят в 1979 году и долгое время был запрещён к показу. Лишь после 1986 года зрители смогли увидеть эти шедевры. В главных ролях снялись Михаил Ульянов и Инна Чурикова, а кроме них в фильме заняты замечательные актёры: Евгений Весник, Станислав Любшин, Сергей Никоненко.
Вход на мероприятие абсолютно бесплатный, но необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться необходимо заранее, так как количество мест ограничено. Мероприятие для возрастной категории 18+
В центре сюжета фильма «Тема» — известный столичный писатель, отправившийся в провинцию в поисках вдохновения. Он уверен, что его опыт и талант позволяют легко раскрыть любую тему. Однако в глубинке герой сталкивается с совершенно иным укладом жизни. Здесь люди мыслят и чувствуют не так, как в привычном ему московском кругу. Неожиданно писатель становится невольным свидетелем подлинной любовной драмы. Это событие переворачивает его мировосприятие. Он вдруг осознаёт, что в его собственном творчестве не хватает самого главного — настоящей темы.
Фильм снят в 1979 году и долгое время был запрещён к показу. Лишь после 1986 года зрители смогли увидеть эти шедевры. В главных ролях снялись Михаил Ульянов и Инна Чурикова, а кроме них в фильме заняты замечательные актёры: Евгений Весник, Станислав Любшин, Сергей Никоненко.
Вход на мероприятие абсолютно бесплатный, но необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться необходимо заранее, так как количество мест ограничено. Мероприятие для возрастной категории 18+
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