В «Музее об ЭТОМ» устроят пушкинский вечер

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В день рождения великого поэта, 6 июня, «Музей об ЭТОМ» представит музыкально-поэтический вечер «Ай да Пушкин!». Мероприятие будет посвящено 227-летию Александра Сергеевича, которого гости узнают с неожиданной стороны.Организаторы обещают, что пушкинский вечер откроет грани гения, которые обычно остаются за страницами школьных учебников. Сразу стоит отметить, что программа носит маркировку 18+ и рассчитана на взрослую аудиторию.Любовь и эротизм в жизни и творчестве поэта раскроют в «Музее об ЭТОМ». Участники вечера познакомятся с «донжуанским списком» Пушкина и самыми яркими историями его страсти. Ведущие раскроют недетские смыслы поэм, которые все учили в школе. Отдельный блок посвятят пушкинскому хулиганству и скандалам, которые поэт любил устраивать. Также гости узнают, как Пушкин задал стандарты высокой эротики в русской поэзии. Будет представлено и малоизвестное творчество — эротические рисунки Пушкина. Также в программе — пикантные танцы, игры и ухаживания пушкинской эпохи. Их представят эксперты по историческому этикету из клуба «Па де Котэ».Для гостей выступят актриса театра и кино Татьяна Усова и артист мюзикла и оперы Денис Денисов. Они прочитают стихи поэта, которые редко звучат со сцены. Ведущим вечера станет директор «Музея об ЭТОМ» Андрей Кон.Мероприятие начнётся в 19.00 и продлится, предположительно чуть более двух часов. Напомним, что «Музей об ЭТОМ» расположен в Екатеринбурге по адресу Луначарского, 133. Мероприятие для возрастной категории 18+