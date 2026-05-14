Заглянуть за кулисы Екатеринбургского театра кукол приглашают взрослых любителей театра

19.40 Среда, 20 мая 2026
Фото: Екатеринбургский театр кукол / uralkukla.ru
Екатеринбургский театр кукол готовится принять экскурсионную группу. В субботу, 23 мая, любителям театра покажут закулисье, а заодно — один из лучших спектаклей последних лет.

В закулисье театра кукол можно будет попасть с авторской экскурсией Светланы Гоцуленко, руководителя движения «ЕкаХод». Программа субботнего культпохода включает две равные по ценности части. Сначала гостей ждёт экскурсия, в ходе которой участников познакомят с историей театра и со всеми этапами создания спектаклей. Экскурсовод расскажет о видах и системах театральных кукол: с марионетками и перчаточными куклами, с теневыми куклами и масками.

После этого экскурсанты станут зрителями спектакля «Бобок» по рассказу Фёдора Достоевского. Постановка поднимает глубокие философские вопросы: позволено ли человеку всё, если нет ни Бога, ни бессмертия души; возможна ли исповедь без покаяния; каков ужас осознающего себя безумия. Текст от автора в спектакле читает народный артист России, лауреат Государственной премии Алексей Баталов. «Бобок» идёт в театре уже не первый год и получила множество престижных наград. Этот спектакль — лауреат международных фестивалей театров кукол «Петрушка Великий», «Соломенный жаворонок», «Рязанские смотрины», «КУКART» и номинант Национальной театральной премии «Золотая Маска».

Однако, стоит обратить внимание, что спектакль «Бобок» предназначен для взрослого человека. Соответственно, и субботняя экскурсия рассчитана на участников старше 18 лет. Подробности можно узнать по ссылке.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
