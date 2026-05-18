Фестиваль барбекю в Екатеринбурге перенесли в ЦПКиО имени Маяковского
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Юбилейный, 15-й Фестиваль барбекю в Екатеринбурге, планировавшийся на 23 и 24 мая на Плотинке, решили провести в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского.
Как сообщается на официальном городском портале, гастрономическое событие разместится в фан-зоне парка.
Ранее организаторы фестиваля сообщали, что администрация не разрешила провести мероприятие в Историческом сквере, так как полиция посчитала площадку, на которой традиционно устраивали барбекю, небезопасной. В качестве альтернативной площадки для фестиваля мэрия предложила ЦПКиО, и организаторы согласились.
В прошлом году Фестиваль барбекю посетили более 118 тысяч человек. Мероприятие для возрастной категории 18+
