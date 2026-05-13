Дом Поклёвских-Козелл в центре Екатеринбурга посетит Чехов
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге приближается премьера авторского моноспектакля «Любовь по Чехову». Автором и исполнителем выступает Игорь Суровцев — актёр Свердловского Академического театра Драмы.
Уникальность премьеры, помимо прочего, заключается в том, что театральной сценой послужит старинная усадьба — Дом Поклёвских-Козелл в центре Екатеринбурга, где сейчас располагается областной краеведческий музей.
В центре спектакля «Любовь по Чехову» — философские размышления о природе любви, одного из самых загадочных человеческих чувств. Через призму чеховских произведений Игорь Суровцев исследует, как любовь трансформируется, вдохновляет и порой разрушает судьбы людей. Спектакль построен на погружении в текст и создание атмосферы чеховских произведений (чему антураж музея будет хорошо способствовать). Актёр привносит в моноспектакль личные переживания, придавая постановке особую искренность и глубину.
Постановку, жанр которой определён как философский моноспектакль, можно будет увидеть 25 мая. Начнётся она в 18.30.
Для справки: Игорь Суровцев заканчивал театральный институт имени Щепкина при Малом театре в Москве. Он является лауреатом международных конкурсов и, несмотря на молодой возраст, обладает богатым сценическим опытом. Среди спектаклей Театра Драмы, в которых он занят, «Вий», «Дни Турбиных», «Анна Каренина», «Маскарад». Мероприятие для возрастной категории 18+
