Возрастное ограничение 18+
Десятилетний мальчик попал под машину в Дегтярске
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Ещё одно ДТП с участием ребёнка 21 мая произошло в Дегтярске. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, возле дома № 13 на улице Калинина десятилетний мальчик выбежал на дорогу и попал под машину.
Это случилось в 18.15 в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, сказали Вечерним ведомостям в пресс-группе.
Напомним, два аналогичных ДТП зарегистрировали накануне в Екатеринбурге. Мероприятие для возрастной категории 18+
Это случилось в 18.15 в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, сказали Вечерним ведомостям в пресс-группе.
«В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетий с травмами различной степени тяжести был доставлен в Дегтярскую городскую больницу, для оказания необходимой медицинской помощи. После осмотра был отпущен»,
– сообщили в УГИБДД.
Напомним, два аналогичных ДТП зарегистрировали накануне в Екатеринбурге. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию