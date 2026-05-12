По уральским СМИ рассылают очередное фейковое письмо о случаях хантавируса в военном госпитале Екатеринбурга

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В редакции уральских СМИ начали приходить письма, оформленные якобы от имени Минздрава Свердловской области.В них говорится о якобы «первых случаях хантавирусной инфекции» в 354-м окружном военном клиническом госпитале ЦВО в Екатеринбурге и о неком приказе регионального Минздрава от 11 мая 2026 года № 496-Л. В письме прикреплен и фейковый указ.Напомним, что фейки в последнее время рассылаются про СМИ и соцсетям регулярно. Как ранее советовали эксперты по информационной безопасности, а также государственные органы, подобную информацию жителям советуют проверять на официальных ресурсах. В последнее время фейки связаны с различными событиями, и, как правило, создаются для разгона панических настроений.Мероприятие для возрастной категории 18+