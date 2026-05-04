Екатеринбурженка, которую «убили» во время игры в «Мафию», взыскала с организатора более 600 тысяч

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости

Екатеринбурженка отсудила у организатора игры в «Мафию», на которой она получила серьезную травму ноги, более 600 тысяч рублей. Во время игры «убитых» участников сбрасывали со специальных кресел с высоты более двух метров.В результате неудачного падения во время игры летом 2025 года Марина З. получила многоосколочный перелом ноги, сделала несколько операций, и до сих пор проходит реабилитацию. В ноге у Марины теперь спицы. Истица потребовала взыскать с предпринимателя Самвела Осипяна материальный ущерб, компенсацию морального вреда, штраф за отказ добровольно урегулировать спор, а также расходы на юриста.Железнодорожный суд Екатеринбурга взыскал с индивидуального предпринимателя компенсацию материального ущерба в размере 49 010 рублей, компенсацию морального вреда — 500 000 рублей, а также расходы на оплату юридических услуг в сумме 60 000 рублей. В требовании о взыскании штрафа при этом суд отказал. Мероприятие для возрастной категории 18+