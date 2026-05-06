Возрастное ограничение 18+
Экономист Наталья Зубаревич сорвала аплодисменты в Екатеринбурге заявлением о налогах
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Экономист Наталья Зубаревич сорвала аплодисменты на форуме «Финмаркет», проходящем в этим дни в Екатеринбурге. Зубаревич раскритиковала повышение налогов для малого и среднего бизнеса.
Участники форума встретили это заявление аплодисментами. Мероприятие для возрастной категории 18+
«С малым бизнесом не просто погорячились, это большая ошибка. Уже понятно, что они не соберут те налоги, которые запланировали»,
— заявила она.
Участники форума встретили это заявление аплодисментами. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбург идет жара до +30 градусов
12 мая 2026
12 мая 2026