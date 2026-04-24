Летевшего в Екатеринбург тюменца оштрафовали за курение на борту

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В аэропорту Кольцово транспортные полицейские привлекли к административной ответственности 23-летнего жителя Тюмени, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.Инцидент произошёл 27 апреля. В дежурную часть поступило сообщение о необходимости наряда полиции к прибывающему рейсу из Благовещенска.По данным правоохранителей, во время полёта молодой человек выкурил сигарету в туалете самолёта. Сработали датчики задымления, после чего о нарушении сообщили бортпроводники.Пассажира задержали и доставили в линейный отдел полиции. Сам он пояснил, что возвращался с вахты домой с пересадкой в Екатеринбурге и не выдержал длительного перелёта.В отношении тюменца составили административные протоколы по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ и ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ. В транспортной полиции напомнили, что курение на борту самолётов запрещено и связано с требованиями безопасности. Мероприятие для возрастной категории 18+