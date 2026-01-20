В парке Маяковского новогоднее настроение продлится ещё долго

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Новогодние праздники давно закончились, но в Центральном парке культуры и отдыха имени В. Маяковского всё ещё царит новогоднее настроение. И администрация парка обещает не избавляться от него ещё долго.Так, главная праздничная ёлка на центральной аллее парка всё ещё стоит — нарядная и сверкающая. И простоит так как минимум до конца января. Вместе с ней сохранятся и другие яркие украшения, создающие особую атмосферу в парке. Нарядной, радующей глаз останется и ёлочка поменьше возле катка «Северное сияние». Она будет создавать зимнее настроение вплоть до самого закрытия сезона катания на льду (а это зависит от дальнейшей погоды).Разумеется, работают и зимние аттракционы. При этом администрация парка уже строит планы на отдалённое будущее. Так, сегодня был проанонсирован концерт, который должен состояться аж в начале августа. Мероприятие для возрастной категории 18+