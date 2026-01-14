Возрастное ограничение 18+
Отреставрированный киношедевр столетней давности покажут в Ельцин-центре
Кадр из фильма
Ровно через неделю, 28 января, в кинозале Ельцин-центра состоится особый показ признанного шедевра мирового кинематографа. Сеанс позволит зрителям оценить, как выглядит отреставрированная версия «Броненосца «Потёмкина»».
Фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потёмкин»» вышел в прокат сто лет назад, в 1925 году. Практически сразу стало понятно, что это — выдающееся произведение кинематографа, что в последующем подтвердилось огромным влиянием фильма на операторов, монтажёров и режиссёров разных стран. В определённом смысле, рассказывающий о предреволюционных событиях «Броненосец» сам стал революционным для киноискусства.
«Броненосец «Потёмкин»» основан на реальных исторических событиях. В центре его — корабельный бунт, который поднимает экипаж военного суда в знак протеста против бесчеловечного обращения со стороны командиров и властей. В советские годы фильм имел важное пропагандистское значение, как и остальные фильмы Эйзенштейна. Но главным в нём были и остаются те художественные и технические приёмы, которые придумал режиссёр со своей творческой группой.
Научным консультантом реставрации «Броненосца «Потёмкина»» выступил известный киновед Наум Клейман. Музыкальным сопровождением для изначально немого фильма послужила музыка Дмитрия Шостаковича.
Показ фильма в кинозале Ельцин-центра начнётся в 19.00. Перед началом фильма киновед Станислав Дединский расскажет о нём, подключившись по видеосвязи. Приобрести билеты на мероприятие, предназначенное людям от 12 лет и старше, можно на официальном сайте «ельцинского небоскрёба». Мероприятие для возрастной категории 18+
