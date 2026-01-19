Медицина и охота возглавили книжный топ в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбуржцы стали чаще интересоваться нехудожественной литературой. Спрос на неё в 2025 году вырос в 3,5 раза.По данным аналитиков Авито, в минувшем году продажи книг в целом выросли на 21%, но ощутимее всего продажи выросли в категории специальной литературы. Заметнее всего интерес вырос к медицинской литературе (продажи выросли в 12 раз), к книгам об охоте и рыбалке (их покупали в 10 раз чаще) и изданиям о туризме и путеводителям (спрос увеличился в 8,5 раза). Также в пятёрке лидеров биографии и мемуары (продажи выросли в 8 раз).Спрос на художественную литературу тоже продолжил расти, но медленнее. Самые заметные продажи были у фантастики (рост в 3,5 раза), мистики (рост в 3 раза) и детективов (в 2 раза). Также екатеринбуржцы активнее покупали юмористические книги (на 24%) и книжные драмы (на 9%). Мероприятие для возрастной категории 18+