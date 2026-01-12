Возрастное ограничение 18+
Сказочный диафильм посмотрят в «Доме Качки»
Иллюстрация: Музей истории Екатеринбурга
Музей истории Екатеринбурга приглашает детей от 6 лет и их родителей на особое мероприятие, посвящённое дню рождения знаменитого уральского писателя Павла Бажова. Праздник состоится в субботу, 24 января, в историческом здании «Дома Качки» по адресу улица Карла Либкнехта, 26.
В субботний полдень окна одного из залов старинной усадьбы зашторят и в воцарившемся полумраке начнётся сказка. Маленькие гости Музея истории Екатеринбурга познакомятся с сюжетом одного из самых известных бажовских сказов. «Синюшкин колодец» будет представлен в виде советского диафильма, просмотр которого и станет основным событием мероприятия.
Помимо просмотра диафильма программа праздника, посвящённого дню рождения Бажова, входит также интерактивная игра с испытаниями от Бабки Синюшки и мастер-класс по ниткографии. При помощи цветных ниток участники попробуют изобразить магический синий туман, упомянутый в бажовском сказе.
Билеты для детей рекомендуется приобретать заранее по ссылке, в то время как взрослые смогут купить их непосредственно в кассе музея в день мероприятия. Мероприятие для возрастной категории 18+
