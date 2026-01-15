Премьера екатеринбургского танцевального театра поможет обездоленным животным

Философская танцевальная сага о борьбе человека со своим эго. О трансформации личности и пути от тьмы к свету. О предательстве и прощении. И, конечно, о самом важном в жизни каждого человека, настоящей любви…



— так анонсируют спектакль в театре.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбургский танцевальный театр «ФОРА» пообещал передать на благотворительность 30% от стоимости каждого билета, приобретённого зрителями премьерного спектакля «СЛАВА». Получателем благотворительных средств станет фонд помощи животным «MIA LIFE».Премьера спектакля «СЛАВА» запланирована на 22 января и пройдёт на сцене ТЮЗа. По жанру это мистический детектив, рассказанный средствами современной хореографии.Приобрести билеты в рамках акции «Искусство в поддержку животных» можно, написав личное сообщение директору театра Юлии Лепинских (@julia_lepinskikh).Танцевальный театр «ФОРА» создан в 2000 году. В последующие десятилетия он прошёл путь от танцевальной команды в шоу-бизнесе до профессионального негосударственного театра. Коллектив неоднократно представлял Россию на международных площадках в Европе. Сегодня репертуар театра состоит из полноценных спектаклей. Мероприятие для возрастной категории 18+