Татьянин день «Книжная квартирале» проведёт на двух площадках Екатеринбурга

Исследовательский фестиваль «Книжная квартирале» продолжает свою работу в Екатеринбурге. Очередная встреча проекта «Екбгуляем» будет посвящена Татьяниному дню и студенческой книжной культуре.Мероприятие состоится 24 января на двух площадках города. В этот день гостей ждут эксклюзивные экскурсии в отдел редких книг Зональной научной библиотеки УрФУ. Посещение запланировано дуплетом — в полдень и в три часа дня. Для входа в здание университета необходимо иметь при себе российский паспорт.Второй площадкой проведения «книжного» Татьяниного дня станет независимый книжный магазин «Буквально», расположенный в самом центре города, на проспекте Ленина. В 13.30 там начнётся беседа об увлечении книгами. Участники обсудят, что читали в студенческие годы и как эти книги повлияли на их жизнь. Также гостям расскажут истории о поэтах, писателях и драматургах — выпускниках УрГУ.Количество мест на мероприятие было строго ограничено и, как сообщают организаторы, билетов уже не осталось. Мероприятие для возрастной категории 18+