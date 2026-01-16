В парке Уралмаш заговорят светом экспонаты фестиваля «Не темно»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Стало известно, когда и где в этом году будет проходить ставший для Екатеринбурга традиционным фестиваль светового искусства. Как сообщили организаторы мероприятия, площадкой станет Летний парк Уралмаш, а датами проведения — 14 и 15 февраля.Тема фестиваля «Не темно» в этом году — «Мой личный общий дом». Авторам световых инсталляций предложили исследовать границы в жизни человека. Художники поговорят о памяти, традициях и повседневности через универсальный язык света.Оргкомитет отобрал для показа 32 проекта световых инсталляций. Их создадут более 40 художников из разных городов и стран. География участников простирается от Самарканда в Узбекистане до Красноярска. В работе примут участие как признанные мастера, так и новые имена. Среди них — известные по прошлому фестивалю Иван Ганин и Александра Новгородова. Уральскую школу будут представлять девять местных авторов.Куратор фестиваля Евгения Никитина отмечает смесь нежности и дерзости в проектах этого года. По её словам, традиции в инсталляциях соседствуют с современными проблемами. Некоторые авторы впервые пробуют себя в роли художников.