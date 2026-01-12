Возрастное ограничение 18+
Загадку Лоры Палмер помогут раскрыть в Ельцин-центре
Кадр из фильма «Твин Пикс: Сквозь огонь»
С 18 по 27 января киноафиша кинозала в Ельцин-центре подарит зрителям уникальный шанс увидеть на большом экране «Твин Пикс: Сквозь огонь». Это полнометражный приквел сверх-популярного телесериала, в котором Дэвид Линч обещал раскрыть все загадки жизни и ужасающей смерти американской старшеклассницы.
Если сериал задавал вопрос «кто убил Лору Палмер», то фильм «Твин Пикс: Сквозь огонь» отвечает на вопрос «кем была Лора Палмер». Это история последних семи дней жизни школьницы, полных головокружительных и трагических событий. Параллельно в фильме раскрывается другое мрачное убийство, произошедшее годом ранее, расследование которого привело к исчезновению всех причастных агентов.
Фильм вышел в 1992 году. Он был снят при участии полюбившихся по сериалу актёров, включая Кайла Маклоклена и Шерил Ли в роли самой Лоры Палмер. Кроме них в приквеле «Твин Пикса» заняты такие звёзды кино и музыкального мира, как Дэвид Боуи, Крис Айзек, Кифер Сазерлэнд, Юрген Прочноу.
Показы пройдут в кинозале на улице Бориса Ельцина в течение 10 дней. Как это водится у «ельцинского» кинозала, перевод на русский представлен титрами, дабы зритель в полной мере мог оценить актёрскую игру и саундтрек, какими они задумывались авторами. С расписанием сеансов можно ознакомиться на сайте Ельцин-центра.
Внимание! Фильм предназначен для взрослой аудитории и не рекомендуется к просмотру людям возрастом менее 18 лет.
