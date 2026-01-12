Возрастное ограничение 18+
Загадочную вечеринку в стиле XIX века проведут в Саду Нурова в Екатеринбурге
Фото: Сад Нурова / vk.com/sadnurova
Смотрители Сада Нурова, который был создан волонтёрами в историческом центре Екатеринбурга, готовят «загадочное» мероприятие. Оно запланировано на ближайшую субботу, 17 января.
В указанную дату в 16.00 в саду стартует Нуров день. Он посвящён этому уникальному месту и — по задумке организаторов — пройдёт в атмосфере позапрошлого столетия. Почему для праздника выбрано именно 17 января, станет известно лишь в ходе вечеринки — устроители держат это в тайне, умело интригуя интересующихся историей города.
Основной темой Нурова дня станет история появления самого сада и его названия. Ведущие обещают, что формат не будет напоминать скучную лекцию или утомительную экскурсию. Гости весело и беззаботно окунутся в прошлое в уголке природы у Царского моста. В программе — живое общение, шалости и болтовня на исторические темы. Бороться с вернувшимися на Урал холодами бороться будут чаепитием и азартными играми, популярными в XIX веке.
Для участия в вечеринке, посвящённой саду Нурова необходима, предварительная запись. Она осуществляется в личные сообщения Анастасии по ссылке. Без регистрации есть риск не попасть на праздник — количество его участников вынужденно ограничено.
