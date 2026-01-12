Возрастное ограничение 18+
«Дракула» и «Алиса в стране чудес» стали самыми популярными фильмами у свердловчан в новогодние каникулы
Кадр из фильма: «Алиса в стране чудес»
Самыми популярными фильмами в Свердловской области в период новогодних каникул были «Дракула» и «Алиса в стране чудес».
Как выяснили аналитики онлайн-кинотеатра «КИОН», книжного сервиса «КИОН Строки» и музыкального сервиса «КИОН Музыка», в праздники среди зарубежных кинокартин у жителей региона были популярнее всего «Дракула», «Один дома» и «Долгая прогулка», а среди отечественных фильмов и сериалов в топе по количеству просмотров оказались «Алиса в стране чудес», «Шальная императрица», «Жека Рассел». Среди телевизионных каналов самыми востребованными были «Первый канал», «Россия 1», ТНТ, СТС и НТВ.
Читали в новогодние каникулы чаще всего «Дюну» Фрэнка Герберта, «Тоннель» Яна Вагнера и «Девушку, которая не любила Рождество» Зои Брисби. Также аналитики отметили интерес уральцев к книгам в жанрах фэнтези, любовных романов, фантастики, детективов и классической литературы.
В числе самых прослушиваемых треков у жителей Свердловской области оказались Джиган, ARTIK & ASTI, NILETTO – «Худи». В целом в праздничные выходные чаще всего слушали поп-музыку, танцевальную музыку и рэп.
