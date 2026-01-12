Возрастное ограничение 18+
Встреча с уральской писательницей Натальей Салтановой пройдет в «Доме Качки»
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В это воскресенье, 18 января, юных екатеринбуржцев и их родителей ждёт увлекательное событие. В историческом особняке «Дом Качки» состоится творческая встреча с уральской писательницей Натальей Салтановой.
Мероприятие рассчитано на детей от шести лет. Встреча будет носить интерактивный характер и предложит погрузиться в мир литературы и творчества. Главной темой станет сочинение сказок о временах года. С подсказками писательницы ребята попробуют себя в роли сказочников. Также участников ждёт небольшое театрализованное представление. Наконец, Наталья Салтанова представит свою новую книгу под названием «Ниники-Леники». Вместе с писательницей дети прочтут истории о приключениях двух сестер — героинь книжки.
Программа мероприятия включает несколько мастер-классов. Каждый участник сможет создать своими руками оригинальный сувенир-секретик. А одним из самых необычных пунктов станет музыкальный эксперимент. Детям представится уникальная возможность услышать, как звучит зимняя мелодия, исполненная на печатной машинке.
Напомним, что «Дом Качки» — это старая усадьба генерала А. Г. Качки на улице Карла Либкнехта, дом 26. Многим горожанам здание это известно больше, как Музей истории Екатеринбурга.
