Екатеринбуржцам предлагают раскрыть «Тайну дома Ипатьева»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В ближайшую субботу, 17 января, в Музее Бориса Ельцина пройдёт уникальная экскурсия-расследование «Тайна дома Ипатьева». Мероприятие посвящено одной из самых трагических и загадочных страниц отечественной истории.Более ста лет назад в доме инженера Ипатьева произошёл расстрел царской семьи. Само здание было снесено в 1977 году, но вопросы о том, как прожили свои последние дни Романовы и как именно встретили смерть, остаются.Участникам экскурсии предлагают восстановить хронологию событий и отделить факты от мифов. Из музейной экспозиции, посвященной истории Романовых, они узнают о сложном процессе идентификации останков и роли Бориса Ельцина в их захоронении. Посетители погрузятся в атмосферу 1918 года, опираясь на архивные документы и свидетельства.Мероприятие рассчитано на аудиторию старше 12 лет. Продолжительность экскурсии составит полтора часа — с 14:00 до 15:30. Место сбора — фойе музея в Ельцин-центре.