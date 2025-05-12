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Жюри конкурса выбрало эскиз памятника Борису Рыжему
Фото: Алсу Султанова / Екатеринбург.рф
Жюри определило победителя конкурса эскизов памятника Борису Рыжему. В мэрии Екатеринбурга рассказали, чья работа понравилось больше всего.
Заседание, на котором выбрали эскиз будущего памятника, прошло сегодня, 19 мая, в креативном кластере «Домна».
Сестра поэта Ольга Рыжая, также присутствовавшая на встрече, подчеркнула, что все участники подошли к заданию с душой и большим теплом.
«По итогу голосования жюри остановило свой выбор на эскизе Ивана Дубровина и Виктора Мосиелева. На нём Борис Рыжий представлен как бы парящим, идущим по своим рукописям»,
– рассказали в администрации.
Заседание, на котором выбрали эскиз будущего памятника, прошло сегодня, 19 мая, в креативном кластере «Домна».
Сестра поэта Ольга Рыжая, также присутствовавшая на встрече, подчеркнула, что все участники подошли к заданию с душой и большим теплом.
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