Жители Екатеринбурга могут помочь спасти дом Топоркова от сноса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге под угрозой сноса оказался дом Топоркова на улице Чернышевского, 6. Волонтёры «Том Сойер Феста» призывают направлять обращения в прокуратуру Свердловской области, губернатору Денису Паслеру и полномочному представителю Президента РФ в УрФО Артёму Жоге, чтобы привлечь внимание к ситуации и сохранить здание, в восстановление которого екатеринбуржцы вложили время и средства.
Как сообщает организация, сейчас процедура включения дома Топоркова в реестр памятников архитектуры сталкивается с трудностями. Первоначальная экспертиза, признанная спорной, не позволила внести объект в официальный список, а суд отказался пересматривать это решение. Новая экспертиза допускает возможность сноса, что создаёт реальную угрозу сохранению здания.
Активисты подчеркивают, что это не только вопрос архитектуры, но и сохранения доверия к волонтёрским и общественным инициативам. Потеря дома Топоркова станет утратой исторической памяти и результатов труда сотен людей. «Это вопрос нахождения баланса. Мы верим, что можно найти решение, которое учтёт и историко-культурную ценность, и интересы развития территории, не прибегая к радикальным мерам», — пишут волонтёры.
Подробная инструкция по отправке обращений доступна в телеграм-канале «Том Сойер Феста».
Напомним, дом Топоркова начали сносить в январе 2024 года, но на место сразу приехали градозащитники. После вмешательства депутата Госдумы Александра Хинштейна, который назвал его «украшением города», и последующей реакции губернатора Евгения Куйвашева снос остановили. Однако поставить здание под госохрану градозащитникам так и не удалось — нанятые эксперты посчитали, что оно не имеет исторической или архитектурной ценности. При этом соседнему дому (Чернышевского, 8), в котором родился скульптор Эрнст Неизвестный, удалось присвоить статус ОКН, а Дом Топоркова попал в его зону охраны.
