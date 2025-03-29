Куда сходить в Екатеринбурге с 31 марта по 6 апреля?

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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31 марта, 19.00«Етопия». Спектакль театрального проекта «Простые действия»Постановка о городе, которого нет, но который напоминает Екатеринбург. В проекте участвуют уральские актёры, музыканты и молодые люди с особенностями ментального развития.📍 Театральная платформа «В Центре» (ул. Бориса Ельцина, 3, 5 этаж)💸 Бесплатно, по регистрации1 апреля, 19.00Цикл встреч с Михаилом Витушко «Режимы фотографических смыслов». Дона Адес, «Фотомонтаж»Обсуждение книги Доны Адес в рамках выставки «Владимир Куприянов. Возвращение времени». Для участия рекомендуется прочитать стр. 30–130.📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)💸 400₽2 апреля, 10.00Земля в иллюминаторе. Выставка инклюзивной художественной мастерской А4Выставка — это итог годичной работы инклюзивной художественной мастерской А4, где участники студии вместе с уральскими художниками изучали растения. Открытие экспозиции ко Дню осведомлённости об аутизме.📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)💸 Вход свободный3 апреля, 19.30ФУД — Фестиваль Уральской драматургии. День 2. Альтернативная драмаЧитки пьес молодых уральских авторов.📍 Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29а)💸 от 900₽4 апреля, 19.00Театральная практика «Интуитивное восприятие»Практика, направленная на исследование выставочного пространства через эмоции и интуицию.📍 Креативный кластер «Л52» (вход со стороны ул. Бажова, 124А)💸 300₽5 апреля, 17.00Сюрреалистический коктейльЭкскурсия по выставке «СЮРР… Вам что, раньше не приходилось удивляться?» с историком культуры. Участники узнают о сюрреализме и попробуют напиток направления.📍 Музей «Литературная жизнь Урала XIX века» (ул. Царская, 7)💸 1000₽6 апреля, 18.00ФУД — Фестиваль Уральской драматургии. День 3. Hidden gemsЧитки пьес молодых уральских драматургов.📍 Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29а)💸 от 900₽