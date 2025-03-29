Возрастное ограничение 18+
Куда сходить в Екатеринбурге с 31 марта по 6 апреля?
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
31 марта, 19.00
«Етопия». Спектакль театрального проекта «Простые действия»
Постановка о городе, которого нет, но который напоминает Екатеринбург. В проекте участвуют уральские актёры, музыканты и молодые люди с особенностями ментального развития.
📍 Театральная платформа «В Центре» (ул. Бориса Ельцина, 3, 5 этаж)
💸 Бесплатно, по регистрации
1 апреля, 19.00
Цикл встреч с Михаилом Витушко «Режимы фотографических смыслов». Дона Адес, «Фотомонтаж»
Обсуждение книги Доны Адес в рамках выставки «Владимир Куприянов. Возвращение времени». Для участия рекомендуется прочитать стр. 30–130.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)
💸 400₽
2 апреля, 10.00
Земля в иллюминаторе. Выставка инклюзивной художественной мастерской А4
Выставка — это итог годичной работы инклюзивной художественной мастерской А4, где участники студии вместе с уральскими художниками изучали растения. Открытие экспозиции ко Дню осведомлённости об аутизме.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)
💸 Вход свободный
3 апреля, 19.30
ФУД — Фестиваль Уральской драматургии. День 2. Альтернативная драма
Читки пьес молодых уральских авторов.
📍 Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29а)
💸 от 900₽
4 апреля, 19.00
Театральная практика «Интуитивное восприятие»
Практика, направленная на исследование выставочного пространства через эмоции и интуицию.
📍 Креативный кластер «Л52» (вход со стороны ул. Бажова, 124А)
💸 300₽
5 апреля, 17.00
Сюрреалистический коктейль
Экскурсия по выставке «СЮРР… Вам что, раньше не приходилось удивляться?» с историком культуры. Участники узнают о сюрреализме и попробуют напиток направления.
📍 Музей «Литературная жизнь Урала XIX века» (ул. Царская, 7)
💸 1000₽
6 апреля, 18.00
ФУД — Фестиваль Уральской драматургии. День 3. Hidden gems
Читки пьес молодых уральских драматургов.
📍 Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29а)
💸 от 900₽
«Етопия». Спектакль театрального проекта «Простые действия»
Постановка о городе, которого нет, но который напоминает Екатеринбург. В проекте участвуют уральские актёры, музыканты и молодые люди с особенностями ментального развития.
📍 Театральная платформа «В Центре» (ул. Бориса Ельцина, 3, 5 этаж)
💸 Бесплатно, по регистрации
1 апреля, 19.00
Цикл встреч с Михаилом Витушко «Режимы фотографических смыслов». Дона Адес, «Фотомонтаж»
Обсуждение книги Доны Адес в рамках выставки «Владимир Куприянов. Возвращение времени». Для участия рекомендуется прочитать стр. 30–130.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)
💸 400₽
2 апреля, 10.00
Земля в иллюминаторе. Выставка инклюзивной художественной мастерской А4
Выставка — это итог годичной работы инклюзивной художественной мастерской А4, где участники студии вместе с уральскими художниками изучали растения. Открытие экспозиции ко Дню осведомлённости об аутизме.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)
💸 Вход свободный
3 апреля, 19.30
ФУД — Фестиваль Уральской драматургии. День 2. Альтернативная драма
Читки пьес молодых уральских авторов.
📍 Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29а)
💸 от 900₽
4 апреля, 19.00
Театральная практика «Интуитивное восприятие»
Практика, направленная на исследование выставочного пространства через эмоции и интуицию.
📍 Креативный кластер «Л52» (вход со стороны ул. Бажова, 124А)
💸 300₽
5 апреля, 17.00
Сюрреалистический коктейль
Экскурсия по выставке «СЮРР… Вам что, раньше не приходилось удивляться?» с историком культуры. Участники узнают о сюрреализме и попробуют напиток направления.
📍 Музей «Литературная жизнь Урала XIX века» (ул. Царская, 7)
💸 1000₽
6 апреля, 18.00
ФУД — Фестиваль Уральской драматургии. День 3. Hidden gems
Читки пьес молодых уральских драматургов.
📍 Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29а)
💸 от 900₽
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Куда сходить в Екатеринбурге с 24 по 30 марта?
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