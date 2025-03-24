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В Екатеринбурге откроется инклюзивная выставка о растениях
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
2 апреля в Ельцин-Центре начнёт работу выставка инклюзивной художественной мастерской А4, приуроченная ко Дню осведомлённости об аутизме. Экспозиция «Земля в иллюминаторе» — итог годового исследования растений и их связи с человеком.
Как сообщают организаторы, участники мастерской вместе с уральскими художниками изучали растения как биологический феномен, культурный символ и часть городского ландшафта. В работе использовали керамику, текстиль, звук и свет.
Инклюзивная художественная мастерская А4 появилась в Екатеринбурге в 2019 году. Здесь организуют творческие лаборатории, в которых участвуют люди с инвалидностью и без. Выставка продлится до 1 июня.
Как сообщают организаторы, участники мастерской вместе с уральскими художниками изучали растения как биологический феномен, культурный символ и часть городского ландшафта. В работе использовали керамику, текстиль, звук и свет.
Инклюзивная художественная мастерская А4 появилась в Екатеринбурге в 2019 году. Здесь организуют творческие лаборатории, в которых участвуют люди с инвалидностью и без. Выставка продлится до 1 июня.
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