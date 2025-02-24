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1 марта повысился тариф на проезд в трамвае Екатеринбург — Верхняя Пышма
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 1 марта на трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой действуют новые тарифы.
Полный путь от Екатеринбурга до Верхней Пышмы теперь стоит 43,5 рубля, что на 2 рубля больше, чем раньше. В свою очередь, проезд в пределах Верхней Пышмы подорожал до 25 рублей, а поездка до озера Лебяжьего — до 34 рублей. В Екатеринбурге цена проезда также увеличилась и составляет теперь 25 рублей.
Напомним, что в этом месяце можно будет продолжать оплачивать проезд жетонами в метро Екатеринбурга. Ранее предполагалось, что турникеты перестанут принимать жетоны 28 февраля, но руководство ЕМУП «Метрополитен» продлило эту возможность до 31 марта.
Полный путь от Екатеринбурга до Верхней Пышмы теперь стоит 43,5 рубля, что на 2 рубля больше, чем раньше. В свою очередь, проезд в пределах Верхней Пышмы подорожал до 25 рублей, а поездка до озера Лебяжьего — до 34 рублей. В Екатеринбурге цена проезда также увеличилась и составляет теперь 25 рублей.
Напомним, что в этом месяце можно будет продолжать оплачивать проезд жетонами в метро Екатеринбурга. Ранее предполагалось, что турникеты перестанут принимать жетоны 28 февраля, но руководство ЕМУП «Метрополитен» продлило эту возможность до 31 марта.
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