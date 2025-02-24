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1 марта повысился тариф на проезд в трамвае Екатеринбург — Верхняя Пышма

16.10 Суббота, 1 марта 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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С 1 марта на трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой действуют новые тарифы.

Полный путь от Екатеринбурга до Верхней Пышмы теперь стоит 43,5 рубля, что на 2 рубля больше, чем раньше. В свою очередь, проезд в пределах Верхней Пышмы подорожал до 25 рублей, а поездка до озера Лебяжьего — до 34 рублей. В Екатеринбурге цена проезда также увеличилась и составляет теперь 25 рублей.

Напомним, что в этом месяце можно будет продолжать оплачивать проезд жетонами в метро Екатеринбурга. Ранее предполагалось, что турникеты перестанут принимать жетоны 28 февраля, но руководство ЕМУП «Метрополитен» продлило эту возможность до 31 марта.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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18:27 Редактор Вечерних Ведомостей задержан полицией
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