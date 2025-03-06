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В Екатеринбурге состоялась церемония награждения премии «Женщины нашего Отечества»

23.37 Воскресенье, 9 марта 2025
Фото: Вечерние ведомости
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Премию «Женщины нашего Отечества» впервые вручили а Екатеринбурге. Организатором мероприятия выступил «Фонд мастеров».

«Присуждение Премии "Женщины нашего Отечества" будет способствовать усилению роли И значимости женских общественных организаций В общественно-политической, экономической, социальной И культурной жизни Свердловской области, укреплении демографической политики семьи, духовно-нравственных и семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма, здорового образа жизни, B реализации социальных, общественных, культурных и деловых проектов», – отметили организаторы.

Председатель «Фонда мастеров» Сергей Сидоров во время открытия церемонии награждения отметил, что премией отмечены представители сообщества, вынесший большой вклад в развитие региона.

Директор «Фонда мастеров» Дина Боталова добавила, что присутствующие женщины прекрасны своими делами:

«Мы организовывали эту премию, чтобы каждая из вас показала свой свет души, свои добрые дела».

На мероприятии выступили представители государственных органов власти и общественных организаций, в числе выступающих – уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова

Показываем фоторепортаж с церемонии.






















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Алиса Левина, фото: Вечерние ведомости © Вечерние ведомости


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23:37 В Екатеринбурге состоялась церемония награждения премии «Женщины нашего Отечества»
17:17 Куда сходить в Екатеринбурге с 10 по 16 марта?
16:28 Лекции о социально-экономическом неравенстве пройдут в Екатеринбурге
15:29 В Верхней Пышме задержан мужчина, применивший насилие к судебному приставу
13:42 УГМК-Арена поделилась правилами посещения
13:29 Полиция задержала мужчину за непристойную переписку с девочкой
12:48 Пожарная статистика в Свердловской области: 20 возгораний за сутки
12:02 В Екатеринбурге открывается УГМК-Арена: ГИБДД предупреждает о возможных заторах
11:38 Глава СК поручил доложить о проверке доступности пандуса для людей с инвалидностью в одном из домов Екатеринбурга
10:46 На дорогах Свердловской области зафиксировано 63 ДТП за сутки
09:42 В Каменске-Уральском выявлен новый эпизод похищения
18:03 Установлена подозреваемая в покушении на убийство новорождённого в Нижнем Тагиле
17:34 Задержанных за попытку провести пикет в честь Международного женского дня отпустили в Екатеринбурге
16:50 В Свердловской области фура с яйцами столкнулась с тепловозом: один человек госпитализирован
16:03 В Екатеринбурге полиция сорвала пикет к Международному женскому дню. Пять человек в полиции
14:34 В феврале пропали 67 человек, девятерых до сих пор ищут в Свердловской области
14:04 Первая девушка летчик-наблюдатель Урала будет бороться с лесными пожарами
13:13 Медикам в Свердловской области выплатили более 11 миллионов рублей социальных выплат
11:42 В Екатеринбурге УГМК-Арена поздравила женщин с 8 Марта
11:16 В Екатеринбурге художница проведет мастер-класс по созданию «деревьев»
22:13 Билеты на матч «Автомобилист» – ЦСКА раскупили за первые часы после старта продаж
21:09 Убийцу с табуретом из Нижнего Тагила ждут в колонии
20:40 «ЗооМисс»-2025 Екатеринбургского зоопарка покрыта перьями
20:02 Обещавший очистить карму ревдинки мошенник обчистил её квартиру
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19:07 В Белинке десять мужчин прочтут стихи для прекрасных женщин
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