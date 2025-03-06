В Екатеринбурге состоялась церемония награждения премии «Женщины нашего Отечества»

«Мы организовывали эту премию, чтобы каждая из вас показала свой свет души, свои добрые дела».

Алиса Левина, фото: Вечерние ведомости © Вечерние ведомости

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Премию «Женщины нашего Отечества» впервые вручили а Екатеринбурге. Организатором мероприятия выступил «Фонд мастеров».«Присуждение Премии "Женщины нашего Отечества" будет способствовать усилению роли И значимости женских общественных организаций В общественно-политической, экономической, социальной И культурной жизни Свердловской области, укреплении демографической политики семьи, духовно-нравственных и семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма, здорового образа жизни, B реализации социальных, общественных, культурных и деловых проектов», – отметили организаторы.Председатель «Фонда мастеров» Сергей Сидоров во время открытия церемонии награждения отметил, что премией отмечены представители сообщества, вынесший большой вклад в развитие региона.Директор «Фонда мастеров» Дина Боталова добавила, что присутствующие женщины прекрасны своими делами:На мероприятии выступили представители государственных органов власти и общественных организаций, в числе выступающих – уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна МерзляковаПоказываем фоторепортаж с церемонии.