Билеты на «УГМК-Арену» появятся на новом сайте ХК «Автомобилист» в тестовом режиме с 5 марта





– сообщили в клубе. «Сообщаем, что для реализации билетов на матчи нашего хоккейного клуба в новом ледовом дворце разработан новый сайт: ticket.hc-avto.ru »,





– сказали в клубе. «На различных ресурсах в интернете активно предлагаются билеты на эти игры, в то время как официальные продажи билетов ещё не начались. Просим вас внимательно относиться ко всем предложениям о покупке билетов и ни в коем случае не покупать их на сторонних ресурсах. Остерегайтесь мошенников, не переплачивайте спекулянтам!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Билеты на матчи в новом ледовом дворце Екатеринбурга будут продавать на новом сайте ХК «Автомобилист». Официальные продажи начнутся 7 марта.На сегодняшний день этот сайт является единственным порталом, на котором можно приобрести билеты на игры, которые будут проходить на «УГМК-арене».В хоккейном клубе также сообщили, что завтра, 5 марта, они проведут тестовый запуску продажи билетов на матч «Автомобилист» – ЦСКА. В этот день для приобретение будет доступно ограниченное количество секторов «УГМК-арены». Полномасштабная продажа билетов начнётся только 7 марта.Информации о предстоящих играх там пока нет, но уже можно зарегистрироваться.Известно, что на сторонних ресурсах уже начали продавать билеты якобы на первый матч в новом ледовом дворце. В связи с этим в ХК «Автомобилист» призывают к бдительности.