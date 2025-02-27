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Билеты на «УГМК-Арену» появятся на новом сайте ХК «Автомобилист» в тестовом режиме с 5 марта

14.43 Вторник, 4 марта 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Билеты на матчи в новом ледовом дворце Екатеринбурга будут продавать на новом сайте ХК «Автомобилист». Официальные продажи начнутся 7 марта.

«Сообщаем, что для реализации билетов на матчи нашего хоккейного клуба в новом ледовом дворце разработан новый сайт: ticket.hc-avto.ru»,

– сообщили в клубе.


На сегодняшний день этот сайт является единственным порталом, на котором можно приобрести билеты на игры, которые будут проходить на «УГМК-арене».

В хоккейном клубе также сообщили, что завтра, 5 марта, они проведут тестовый запуску продажи билетов на матч «Автомобилист» – ЦСКА. В этот день для приобретение будет доступно ограниченное количество секторов «УГМК-арены». Полномасштабная продажа билетов начнётся только 7 марта.

Информации о предстоящих играх там пока нет, но уже можно зарегистрироваться.

Известно, что на сторонних ресурсах уже начали продавать билеты якобы на первый матч в новом ледовом дворце. В связи с этим в ХК «Автомобилист» призывают к бдительности.

«На различных ресурсах в интернете активно предлагаются билеты на эти игры, в то время как официальные продажи билетов ещё не начались. Просим вас внимательно относиться ко всем предложениям о покупке билетов и ни в коем случае не покупать их на сторонних ресурсах. Остерегайтесь мошенников, не переплачивайте спекулянтам!»,

– сказали в клубе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:32 Управление свердловского СК возглавил Богдан Францишко
13:01 В Первоуральске будут судить виновника ДТП со смертельным исходом по дороге в Шалю
12:08 В Екатеринбурге на пять дней закроют движение на улице Гражданской
11:27 В Екатеринбурге хотят отремонтировать подземный переход возле железнодорожного вокзала
10:43 В Асбесте на пешеходном переходе сбили пешехода
10:20 Директор ботсада УрО РАН убеждена в невозможности присвоить Берёзовой роще охраняемый статус
10:07 Полиция Нижнего Тагила начала проверку после сообщений о якобы «резне в школах»
09:21 18 тонн томатов из Казахстана уничтожили в Екатеринбурге
21:40 В Первоуральске водитель грузовика насмерть сбил пешехода
21:14 В Первоуральске осуждён «кинувший» по телефону стариков мошенник
20:24 Музей-сад в Екатеринбурге стал выставкой женских образов
20:13 «Зебра» не спасла пешехода от наезда в Екатеринбурге
19:09 Статистику пожаров Свердловской области подпортил воскресный всплеск
18:39 Новый лекторий в Екатеринбурге стартует с рассказа про Уралмаш
18:15 На «УГМК-арене» отработали работу пожарных
17:56 В Первоуральске под колёса «Лады» выбежал 11-летний школьник
17:18 Мэрия Екатеринбурга запустила опрос на тему ограничений для электросамокатов
16:50 В Свердловском областном суде вынесли приговор об убийстве в букмекерской конторе в Сысерти
16:06 Спустя восемь лет Россельхознадзор решился изъять неухоженный земельный участок сельхозназначения в Слободо-Туринском районе
15:25 В связи со смертью таксиста после драки на дороге СК организует проверку по статье о халатности
14:15 5 марта в Свердловской области «завоют» сирены
13:43 Нового фигуранта дела об избиении девушек на автомойке в Каменске-Уральском отправили под стражу
13:24 Около 200 тысяч блинов съели екатеринбуржцы на Масленицу
12:44 СМИ сообщают о смерти таксиста из Екатеринбурга после драки на дороге
12:30 Арт-объект фестиваля «ЧО» передали «Бруснике»
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