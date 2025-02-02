Куда сходить в Екатеринбурге с 10 по 16 февраля?

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В этой подборке мероприятия на любой вкус: от философских лекций до светового фестиваля и ярмарки искусства.10 февраля, понедельник, 19.00💬 Молекулы смысла: структурализм как философия. Лекция философа Михаила ВитушкоСтруктурализм — это способ осмысления культуры, языка и общества через систему взаимосвязанных элементов. Лекция познакомит с основными идеями направления и его влиянием на гуманитарные науки. Среди ключевых фигур — Клод Леви-Стросс, Фердинанд де Соссюр, Мишель Фуко и Ролан Барт.📍 Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)💸 550₽ (онлайн-трансляция 350₽) + бесплатный фильтр-кофе11 февраля, вторник, 20.00 и 21.30👥 Быстрые свиданияВ рамках недели Валентина — два формата знакомств: спид-дейтинг (для тех, кто ищет романтические отношения) — начало в 20:00 и спид-френдинг (для дружеского общения) — начало в 21:30📍 Самоцвет (ул. Малышева, 29А)💸 Регистрация + напиток из специального меню Дня Святого Валентина12 февраля, среда, 18.30💬 Лекция Ларисы Пискуновой «Домики, которые мы любим: архитектура Екатеринбурга — Свердловска первой трети XX века»Как маленький уездный город стал центром огромной Уральской области? Судьба архитектурных проектов, их изменениях и адаптации под новые функции.📍 Уральский филиал Пушкинского музея (ул. Добролюбова, 19А)💸 Бесплатно13 февраля, четверг, 18.30 или 19.00🎲 Вечер настольных игрИгры, чай и два стола! В этот раз в центре внимания: «Azul», «Мачи Коро», «Ticket to Ride», «Море, соль, бумага», «Повелитель Токио».📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)💸 Донат от 100 рублей, регистрация обязательна14 февраля, пятница, 19.00📚 Книги в делеПаблик-ток людей, связавших жизнь с книгами. Спикеры расскажут о своих проектах и о том, куда их привела книжная страсть. Среди гостей: Ксения Ефремова («Ефремова о книжном Екате», подкаст «Люди как книги»), Екатерина Верзилова (книжный клуб «Ты, твой друг и книга»), Анна Санина (книжный магазин «Буквально», книжный клуб «Прочитано буквально»)📍 Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)💸 Донат от 100₽, регистрация обязательна15 февраля, суббота, 18.00–23.00💡 Фестиваль светового искусства «НЕ ТЕМНО»Более 25 световых инсталляций от художников из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов. В этом году тема фестиваля — «Звёзды».📍 ТРЦ «Радуга Парк» (ул. Репина, 94)💸 Бесплатно16 февраля, воскресенье, 12.00–21.00🖼️ ATRIUM. Ярмарка современного искусстваВторой день арт-ярмарки с работами художников из Екатеринбурга, Перми, Нижнего Тагила, Тюмени, Уфы и Челябинска. В программе: экскурсии и дискуссии, туры по ярмарке с медиатором.📍 Ельцин-Центр, Атриум (ул. Бориса Ельцина, 3)💸 250₽