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Куда сходить в Екатеринбурге с 10 по 16 февраля?

13.55 Воскресенье, 9 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В этой подборке мероприятия на любой вкус: от философских лекций до светового фестиваля и ярмарки искусства.

10 февраля, понедельник, 19.00
💬 Молекулы смысла: структурализм как философия. Лекция философа Михаила Витушко
Структурализм — это способ осмысления культуры, языка и общества через систему взаимосвязанных элементов. Лекция познакомит с основными идеями направления и его влиянием на гуманитарные науки. Среди ключевых фигур — Клод Леви-Стросс, Фердинанд де Соссюр, Мишель Фуко и Ролан Барт.
📍 Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 550₽ (онлайн-трансляция 350₽) + бесплатный фильтр-кофе

11 февраля, вторник, 20.00 и 21.30
👥 Быстрые свидания
В рамках недели Валентина — два формата знакомств: спид-дейтинг (для тех, кто ищет романтические отношения) — начало в 20:00 и спид-френдинг (для дружеского общения) — начало в 21:30
📍 Самоцвет (ул. Малышева, 29А)
💸 Регистрация + напиток из специального меню Дня Святого Валентина

12 февраля, среда, 18.30
💬 Лекция Ларисы Пискуновой «Домики, которые мы любим: архитектура Екатеринбурга — Свердловска первой трети XX века»
Как маленький уездный город стал центром огромной Уральской области? Судьба архитектурных проектов, их изменениях и адаптации под новые функции.
📍 Уральский филиал Пушкинского музея (ул. Добролюбова, 19А)
💸 Бесплатно

13 февраля, четверг, 18.30 или 19.00
🎲 Вечер настольных игр
Игры, чай и два стола! В этот раз в центре внимания: «Azul», «Мачи Коро», «Ticket to Ride», «Море, соль, бумага», «Повелитель Токио».
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 Донат от 100 рублей, регистрация обязательна

14 февраля, пятница, 19.00
📚 Книги в деле
Паблик-ток людей, связавших жизнь с книгами. Спикеры расскажут о своих проектах и о том, куда их привела книжная страсть. Среди гостей: Ксения Ефремова («Ефремова о книжном Екате», подкаст «Люди как книги»), Екатерина Верзилова (книжный клуб «Ты, твой друг и книга»), Анна Санина (книжный магазин «Буквально», книжный клуб «Прочитано буквально»)
📍 Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 Донат от 100₽, регистрация обязательна

15 февраля, суббота, 18.00–23.00
💡 Фестиваль светового искусства «НЕ ТЕМНО»
Более 25 световых инсталляций от художников из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов. В этом году тема фестиваля — «Звёзды».
📍 ТРЦ «Радуга Парк» (ул. Репина, 94)
💸 Бесплатно

16 февраля, воскресенье, 12.00–21.00
🖼️ ATRIUM. Ярмарка современного искусства
Второй день арт-ярмарки с работами художников из Екатеринбурга, Перми, Нижнего Тагила, Тюмени, Уфы и Челябинска. В программе: экскурсии и дискуссии, туры по ярмарке с медиатором.
📍 Ельцин-Центр, Атриум (ул. Бориса Ельцина, 3)
💸 250₽

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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16:44 В Екатеринбурге водитель врезался в три автомобиля и сбил четверых человек: один погиб, среди пострадавших — ребёнок
15:06 62% екатеринбуржцев поддерживают запрет на продажу алкоголя лицам младше 21 года
14:13 Жителям Верхней Пышмы предлагают выбрать место для стелы «Город трудовой доблести»
13:55 Куда сходить в Екатеринбурге с 10 по 16 февраля?
12:10 В Екатеринбурге загорелся автосервис: площадь пожара — 1 000 квадратов
12:01 В Екатеринбурге пройдет ярмарка современного искусства с работами уральских художников
11:29 В Екатеринбурге отец школьника напал на второклассников: Бастрыкин потребовал доклад
17:15 В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры 21 работник получил зарплату
16:24 Водителям будут мешать погодные условия на дорогах Свердловской области
15:46 «Москвич» и Chery подешевели: какие новые автомобили потеряли в цене в Свердловской области
13:40 В Екатеринбурге суд увеличил штраф бизнесмену, помогавшему призывникам избегать службы в армии, в 43 раза
12:37 Пожар унес жизнь в одном из посёлков Свердловской области
12:28 «Поразил своей жестокостью даже бывалых оперативников»: в Каменске-Уральском 19-летнего жителя обвиняют в двойном убийстве
11:55 В январе пропали 85 человек, девятерых до сих пор ищут в Свердловской области
11:34 Екатеринбуржцы летят в Сочи: топ популярных курортных направлений Кольцово в январе
10:55 В Нижнем Тагиле водитель сбил пенсионерку на «зебре» из-за солнца
21:27 В Ревде задержали «героинового» закладчика
20:59 Екатеринбург присоединится к «Лыжне России»
20:14 Почти в три миллиона рублей оценили незаконно привезённые в Екатеринбург минералы
19:39 В Свердловском облсуде рассмотрели апелляцию по делу о крупной взятке
19:06 К протестам жителей ЮЗа против новостройки власти Екатеринбурга не прислушались
18:35 Самый крупный из вчерашних свердловских пожаров случился в Верхотурье
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