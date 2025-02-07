В Екатеринбурге пройдет ярмарка современного искусства с работами уральских художников

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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15 и 16 февраля в Ельцин Центре состоится ярмарка современного искусства ATRIUM — площадка для знакомства с работами уральских художников и институций. Гостей ждут экскурсии, дискуссии и лекции.На ярмарке можно будет приобрести работы не только екатеринбургских авторов, но и художников из Перми, Нижнего Тагила, Тюмени, Челябинска и Уфы.Мероприятие пройдет в Атриуме Ельцин Центра с 12:00 до 21:00. Вход по билетам.