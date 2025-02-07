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В Екатеринбурге пройдет ярмарка современного искусства с работами уральских художников
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
15 и 16 февраля в Ельцин Центре состоится ярмарка современного искусства ATRIUM — площадка для знакомства с работами уральских художников и институций. Гостей ждут экскурсии, дискуссии и лекции.
На ярмарке можно будет приобрести работы не только екатеринбургских авторов, но и художников из Перми, Нижнего Тагила, Тюмени, Челябинска и Уфы.
Мероприятие пройдет в Атриуме Ельцин Центра с 12:00 до 21:00. Вход по билетам.
На ярмарке можно будет приобрести работы не только екатеринбургских авторов, но и художников из Перми, Нижнего Тагила, Тюмени, Челябинска и Уфы.
Мероприятие пройдет в Атриуме Ельцин Центра с 12:00 до 21:00. Вход по билетам.
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