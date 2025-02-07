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В Екатеринбурге пройдет ярмарка современного искусства с работами уральских художников

12.01 Воскресенье, 9 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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15 и 16 февраля в Ельцин Центре состоится ярмарка современного искусства ATRIUM — площадка для знакомства с работами уральских художников и институций. Гостей ждут экскурсии, дискуссии и лекции.

На ярмарке можно будет приобрести работы не только екатеринбургских авторов, но и художников из Перми, Нижнего Тагила, Тюмени, Челябинска и Уфы.

Мероприятие пройдет в Атриуме Ельцин Центра с 12:00 до 21:00. Вход по билетам.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:40 В Екатеринбурге суд увеличил штраф бизнесмену, помогавшему призывникам избегать службы в армии, в 43 раза
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12:28 «Поразил своей жестокостью даже бывалых оперативников»: в Каменске-Уральском 19-летнего жителя обвиняют в двойном убийстве
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10:55 В Нижнем Тагиле водитель сбил пенсионерку на «зебре» из-за солнца
21:27 В Ревде задержали «героинового» закладчика
20:59 Екатеринбург присоединится к «Лыжне России»
20:14 Почти в три миллиона рублей оценили незаконно привезённые в Екатеринбург минералы
19:39 В Свердловском облсуде рассмотрели апелляцию по делу о крупной взятке
19:06 К протестам жителей ЮЗа против новостройки власти Екатеринбурга не прислушались
18:35 Самый крупный из вчерашних свердловских пожаров случился в Верхотурье
18:16 Перепады температуры от -19°C до +3°C прогнозируются в Свердловской области
17:52 370 тысяч хризантем из Нидерландов уничтожили в Екатеринбурге
17:21 Екатеринбург попал в топ-5 направлений у российских туристов весной
16:25 Пять улиц на ВИЗе остались без горячей воды из-за аварийно-восстановительных работ
15:37 СМИ сообщают об атаке телефонных мошенников на студентов уральских вузов
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14:37 Исследователи УрФУ получили 124 патента в 2024 году
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