62% екатеринбуржцев поддерживают запрет на продажу алкоголя лицам младше 21 года

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Следственный комитет РФ предложил запретить продажу алкоголя лицам до 21 года. Опрос, проведённый сервисом Superjob, показал, что 62% екатеринбуржцев поддерживают эту инициативу. В исследовании участвовали жители города старше 21 года.Особенно активно эту идею поддерживают женщины (64%) и жители возрастной группы от 35 до 45 лет (69%).Однако не все согласны с таким запретом. Против него выступает 21% участников опроса, а 17% ещё не определились. Среди возражающих звучат аргументы, что служба в армии начинается с 18 лет, а запрет на алкоголь вводится с 21 года. Кроме того, некоторые опасаются роста нелегальных схем, таких как самогоноварение и продажа алкоголя «из-под полы».