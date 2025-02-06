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Жителям Верхней Пышмы предлагают выбрать место для стелы «Город трудовой доблести»
Фото из документа на Госуслугах
Жители Верхней Пышмы смогут определить, где появится стела «Город трудовой доблести». Онлайн-голосование организовала администрация городского округа, оно продлится до 14 февраля.
Как сообщает администрация, архитекторы проанализировали территорию города и определили два возможных места для установки стелы: Центральная аллея в Манином парке и площадка у главного входа в парк УГМК.
Принять участие в голосовании могут жители Верхней Пышмы, зарегистрированные в городе или проживающие там. Опрос проходит на «Госуслугах».
Верхняя Пышма получила звание «Город трудовой доблести» 15 января 2025 года.
Как сообщает администрация, архитекторы проанализировали территорию города и определили два возможных места для установки стелы: Центральная аллея в Манином парке и площадка у главного входа в парк УГМК.
Принять участие в голосовании могут жители Верхней Пышмы, зарегистрированные в городе или проживающие там. Опрос проходит на «Госуслугах».
Верхняя Пышма получила звание «Город трудовой доблести» 15 января 2025 года.
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