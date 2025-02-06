Жителям Верхней Пышмы предлагают выбрать место для стелы «Город трудовой доблести»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Жители Верхней Пышмы смогут определить, где появится стела «Город трудовой доблести». Онлайн-голосование организовала администрация городского округа, оно продлится до 14 февраля.Как сообщает администрация, архитекторы проанализировали территорию города и определили два возможных места для установки стелы: Центральная аллея в Манином парке и площадка у главного входа в парк УГМК.Принять участие в голосовании могут жители Верхней Пышмы, зарегистрированные в городе или проживающие там. Опрос проходит на «Госуслугах».Верхняя Пышма получила звание «Город трудовой доблести» 15 января 2025 года.