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Выбросившая собаку с балкона пожилая кировградка сядет на скамью подсудимых
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Прокуратура Свердловской области сообщила, что в Кировграде завершено расследование резонансного дела о жестоком обращении с животным. Теперь 70-летняя местная жительница, которую обвиняют в убийстве собаки, предстанет перед судом.
Следствием установлено, что 26 ноября 2024 года обвиняемая находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. В квартире на третьем этаже также находился пёс Вовка, который был подобран женщиной на улице несколькими днями ранее. Хвостатого гостя она кормила, но в тот злополучный день почувствовала раздражение, вынесла собаку на балкон и скинула вниз. Пёс при падении получил сильные травмы и через какое-то время умер на газоне. Специалисты факультета ветеринарной медицины Уральского государственного аграрного университета подтвердили, что смерть собаки напрямую связана с падением с третьего этажа.
Против жестокой «благодетельницы» было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации — жестокое обращение с животным, совершённое с причинением боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее гибель животного. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до трёх лет лишения свободы.
Дальнейшую судьбу пенсионерки решит мировой суд Кировградского судебного района.
Следствием установлено, что 26 ноября 2024 года обвиняемая находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. В квартире на третьем этаже также находился пёс Вовка, который был подобран женщиной на улице несколькими днями ранее. Хвостатого гостя она кормила, но в тот злополучный день почувствовала раздражение, вынесла собаку на балкон и скинула вниз. Пёс при падении получил сильные травмы и через какое-то время умер на газоне. Специалисты факультета ветеринарной медицины Уральского государственного аграрного университета подтвердили, что смерть собаки напрямую связана с падением с третьего этажа.
Против жестокой «благодетельницы» было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации — жестокое обращение с животным, совершённое с причинением боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее гибель животного. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до трёх лет лишения свободы.
Дальнейшую судьбу пенсионерки решит мировой суд Кировградского судебного района.
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