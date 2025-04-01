Выбросившая собаку с балкона пожилая кировградка сядет на скамью подсудимых

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прокуратура Свердловской области сообщила, что в Кировграде завершено расследование резонансного дела о жестоком обращении с животным. Теперь 70-летняя местная жительница, которую обвиняют в убийстве собаки, предстанет перед судом.Следствием установлено, что 26 ноября 2024 года обвиняемая находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. В квартире на третьем этаже также находился пёс Вовка, который был подобран женщиной на улице несколькими днями ранее. Хвостатого гостя она кормила, но в тот злополучный день почувствовала раздражение, вынесла собаку на балкон и скинула вниз. Пёс при падении получил сильные травмы и через какое-то время умер на газоне. Специалисты факультета ветеринарной медицины Уральского государственного аграрного университета подтвердили, что смерть собаки напрямую связана с падением с третьего этажа.Против жестокой «благодетельницы» было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации — жестокое обращение с животным, совершённое с причинением боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее гибель животного. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до трёх лет лишения свободы.Дальнейшую судьбу пенсионерки решит мировой суд Кировградского судебного района.