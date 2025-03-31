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Четыре миллиона рублей за смерть екатеринбургского электромонтёра заплатит РЖД

20.16 Вторник, 8 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Свердловский областной суд оставил без изменений решение Железнодорожного районного суда Екатеринбурга о взыскании компенсации морального вреда с ОАО «РЖД» в пользу младшего брата погибшего электромонтёра. Суд подтвердил, что трагедия произошла по вине работодателя, который не обеспечил безопасные условия труда.

Несчастный случай произошёл в апреле 2023 года на железнодорожных путях. Электромонтёр контактной сети ОАО «РЖД» получил смертельный удар током во время выполнения своих должностных обязанностей. По результатам служебного расследования выяснилось, что основной причиной трагедии стала неудовлетворительная организация работ, а также недостатки в подготовке сотрудников по охране труда.

В суде было установлено, что погибший был после развода родителей опорой для младшего брата, помогал ему морально и материально, сопровождал на жизненном пути и поддерживал в учёбе. Таким образом, потеря старшего брата стала для молодого человека не только тяжёлым эмоциональным потрясением, но и сильно подорвало материальное положение и чувство защищённости.

Компания «РЖД» выплатила компенсацию в рамках коллективного договора — 1 725 000 рублей, из которых младший брат получил лишь треть. Посчитав эту сумму несправедливой, он подал иск о взыскании дополнительной компенсации морального вреда.

Суд первой инстанции встал на сторону истца и назначил выплату в размере 4 миллионов рублей. Представители «РЖД» обжаловали решение, заявив, что суд не оценил действия самого погибшего в момент трагедии. Однако апелляционная инстанция пришла к выводу, что несчастный случай произошёл в процессе исполнения трудовых обязанностей, а грубая неосторожность со стороны работника доказана не была.

Таким образом, суд признал полную ответственность работодателя за случившееся, и теперь «РЖД» обязано компенсировать младшему брату погибшего моральный ущерб. Решение вступило в законную силу, — сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:24 Более двух десятков пожаров произошло на территории Свердловской области в понедельник
18:53 Любовь к пьяным покатушкам лишила жителя Артёмовского дорогущего автомобиля
18:42 Уральские поэты станут героями воскресной прогулки по Екатеринбургу
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17:13 Устроившего переполох в 164-й екатеринбургской школе мужину наказали арестом
16:52 Более четырёх миллионов рублей собрал фонд «Дети России» собрал для Центра детской онкологии ОДКБ Екатеринбурга
16:46 В Екатеринбурге хотят протянуть трамвайную линию до Новокольцовского
15:18 В Екатеринбурге практически на два года закроют движение на улице Ветеринарной
14:45 На свердловской трассе в смертельном ДТП разбился водитель «ИЖа»
13:46 Ещё в трёх местах в Екатеринбурге установят знаки «Остановка запрещена»
13:29 Общественно полезными работами наказал суд не платившего алименты жителя Берёзовского
12:32 В Первоуральске за дачу взятки будут судить сотрудников дорожно-строительной компании
11:40 Почти 40 тысяч автопокрышек сдали жителей Свердловской области на переработку в 2024 году
11:05 Кольцовские таможенники рассказали о схеме обмана в аэропортах
10:28 В Свердловской области за неделю зарегистрировали 36,2 тысячи новых случаев ОРВИ
10:11 В Екатеринбурге водитель самосвала уснул за рулём и протаранил три машины
09:55 Сухофрукты с «секретом» пытались передать в СИЗО-1 в Екатеринбурге
09:37 За убийство незнакомца и покушение на убийство его спутника в Екатеринбурге будут судить пятерых мужчин
20:48 О феномене «Исетской клавиатуры» поговорят в Белинке
20:05 Нетрезвый водитель в Нижнем Тагиле пытался скрыться от полиции
19:47 Прошедший фестиваль киношкол «Эхом» отзовётся в екатеринбургском Доме кино
19:01 Напавшего на двух прохожих в Екатеринбурге агрессора обвинили в попытке убийства
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