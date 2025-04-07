Екатеринбургским памятникам устроят «баню» перед юбилейным Днём Победы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге началась подготовка к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Одним из ключевых направлений праздничных мероприятий станет благоустройство и обновление мемориалов, посвящённых героизму уральцев на фронтах и в тылу.Как сообщают в мэрии Екатеринбурга, городские службы совместно с волонтёрами приведут в порядок памятники. Монументы помоют, их декоративные элементы подкрасят, а с прилегающих территорий уберут накопившийся за зиму мусор. Также пройдут работы по восстановлению плитки и облицовки. Начало «банных дней» для памятников запланировано уже на эту неделю. Благоустройство продолжится и после праздничных дней.Капитальное обновление к юбилейному Дню Победы ждёт памятник воинам-спортсменам Урала возле культурно-развлекательного комплекса «Уралец» в Ленинском административном районе Екатеринбурга. У него собираются заменить облицовочную плитку и освежить внешний вид мемориала.Предположительно, праздничные мероприятию, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, продлятся два дня — не только 9-го, но и 8-го мая. Об этом тоже сообщают в горадминистрации. Сами мероприятия станут более масштабными, чем в прошлые годы. Для этого, в частности, планируется увеличить количество трибун на параде Победы. После этого на них смогут разместиться почти 3 тысячи человек. Также увеличится и количество площадок празднования.