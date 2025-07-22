В посёлке под Волчанском погиб малолетний ребёнок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 29 июля, во второй половине дня в посёлке Вьюжный города Волчанска Свердловской области произошла трагедия. Здесь погиб пятилетний ребёнок, получив смертельный удар электрическим током.Как сообщает облпрокуратура, мальчик приехал в гости к родственникам. Во время прогулки на поселковой улице Луговой он оказался в зоне поражения током. «Скорая помощь» оперативно прибыла на вызов к месту происшествия, однако врачам оставалось лишь констатировать смерть ребёнка.Прокуратура города Карпинска организовала проверку по факту гибели. На место происшествия выехал прокурор Вячеслав Соломатов. По словам представителей надзорного ведомства, семья мальчика на учётах в органах профилактики не состоит.В рамках надзорных мероприятий прокуратура намерена установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку соблюдению требований федерального законодательства в части охраны жизни и здоровья несовершеннолетних. Особое внимание будет уделено проверке эксплуатации и технического состояния объектов энергосистемы, а также действиям (или бездействию) ответственных служб. На данный момент предполагается, что причиной трагедии стал оборванный сильным порывом ветра провод линии электропередач.