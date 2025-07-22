Возрастное ограничение 18+

В посёлке под Волчанском погиб малолетний ребёнок

20.48 Вторник, 29 июля 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Сегодня, 29 июля, во второй половине дня в посёлке Вьюжный города Волчанска Свердловской области произошла трагедия. Здесь погиб пятилетний ребёнок, получив смертельный удар электрическим током.

Как сообщает облпрокуратура, мальчик приехал в гости к родственникам. Во время прогулки на поселковой улице Луговой он оказался в зоне поражения током. «Скорая помощь» оперативно прибыла на вызов к месту происшествия, однако врачам оставалось лишь констатировать смерть ребёнка.

Прокуратура города Карпинска организовала проверку по факту гибели. На место происшествия выехал прокурор Вячеслав Соломатов. По словам представителей надзорного ведомства, семья мальчика на учётах в органах профилактики не состоит.

В рамках надзорных мероприятий прокуратура намерена установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку соблюдению требований федерального законодательства в части охраны жизни и здоровья несовершеннолетних. Особое внимание будет уделено проверке эксплуатации и технического состояния объектов энергосистемы, а также действиям (или бездействию) ответственных служб. На данный момент предполагается, что причиной трагедии стал оборванный сильным порывом ветра провод линии электропередач.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Тугулымском районе погиб 15‑летний подросток
22 июля 2025
Ребёнок упал и потерял сознание в лагере в Каменске-Уральском — прокуратура начала проверку
20 июля 2025
В Екатеринбурге выезд с двора привёл к гибели мотоциклиста на улице Титова
27 июля 2025
В Кушве электровелосипед сбил мальчика на самокате — ребёнка увезли в Екатеринбург
26 июля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Своих не пускают: как в элитном ЖК в центре Екатеринбурга «перекрыли» вход жильцам

История о том, как собственники столкнулись с сомнительными финансовыми тратами правления ТСЖ — и начали борьбу за свой дом
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:02 Жителю Верхней Пышмы огласили приговор за покушение на убийство знакомого
20:48 В посёлке под Волчанском погиб малолетний ребёнок
20:17 Ущерб от массового ДТП в Артёмовском оплатит вневедомственная охрана
19:48 В Екатеринбурге спасатели завершили поиски под завалами обрушившегося здания
19:24 В фонде Евгения Ройзмана* перед закрытием торопятся спасти ещё двух детей
18:33 За сутки в Свердловской области ликвидированы 14 пожаров
17:44 В Екатеринбурге на Елизавете частично обрушилось кирпичное здание
17:06 В Свердловской области допросили подозреваемого в убийстве краснокнижного лебедя
15:55 В Среднеуральске неадекватный мужчина напал на женщину
12:47 На Белоярской АЭС объяснили шум на энергоблоке №3
12:26 Почти девять миллионов рублей отдала «бегунку» пенсионерка из Екатеринбурга
12:02 В Свердловской области ограничат мобильный интернет
11:52 Администрацию Гаринского округа обязали обеспечить жителей посёлка Ликино питьевой водой
11:36 Роспотребнадзор помог жителю Качканара вернуть деньги за купленную на WB посудомоечную машину
11:23 Соучастнику двойного убийства в Верхней Салде в 2012 году отказали в УДО
10:18 В два раза сократилось число аварий с участием электросамокатов в Екатеринбурге
08:48 На замену лифтов из свердловского бюджета выделят ещё 177,9 миллиона рублей
08:34 В Екатеринбурге анонсировали открытие детского сада на 200 малышей во Втузгородке
08:28 Дети массово заболели ковидом в санатории в Нижних Сергах
08:02 У Россельхознадзора возникли вопросы к свердловскому производителю зерна
07:42 В Екатеринбурге пенсионерка застраховала свою жизнь и влезла в долги
07:25 СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью двух детей при пожаре в Асбесте
07:10 В Берёзовском произошло смертельное ДТП с участием опоры электропередач
21:06 Арестом и штрафами наказали танцевавших на дороге в Екатеринбурге людей
20:30 Возле станции Шарташ исчезнут гаражи
19:44 Ещё две едва начавшиеся жизни сгорели в пожаре — сегодня в Асбесте
Все новости Свердловской области
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
Все новости России и мира
21:02 Жителю Верхней Пышмы огласили приговор за покушение на убийство знакомого
20:48 В посёлке под Волчанском погиб малолетний ребёнок
20:17 Ущерб от массового ДТП в Артёмовском оплатит вневедомственная охрана
19:48 В Екатеринбурге спасатели завершили поиски под завалами обрушившегося здания
19:24 В фонде Евгения Ройзмана* перед закрытием торопятся спасти ещё двух детей
18:33 За сутки в Свердловской области ликвидированы 14 пожаров
17:44 В Екатеринбурге на Елизавете частично обрушилось кирпичное здание
17:06 В Свердловской области допросили подозреваемого в убийстве краснокнижного лебедя
15:55 В Среднеуральске неадекватный мужчина напал на женщину
12:47 На Белоярской АЭС объяснили шум на энергоблоке №3
12:26 Почти девять миллионов рублей отдала «бегунку» пенсионерка из Екатеринбурга
12:02 В Свердловской области ограничат мобильный интернет
11:52 Администрацию Гаринского округа обязали обеспечить жителей посёлка Ликино питьевой водой
11:36 Роспотребнадзор помог жителю Качканара вернуть деньги за купленную на WB посудомоечную машину
11:23 Соучастнику двойного убийства в Верхней Салде в 2012 году отказали в УДО
10:18 В два раза сократилось число аварий с участием электросамокатов в Екатеринбурге
08:48 На замену лифтов из свердловского бюджета выделят ещё 177,9 миллиона рублей
08:34 В Екатеринбурге анонсировали открытие детского сада на 200 малышей во Втузгородке
08:28 Дети массово заболели ковидом в санатории в Нижних Сергах
08:02 У Россельхознадзора возникли вопросы к свердловскому производителю зерна
07:42 В Екатеринбурге пенсионерка застраховала свою жизнь и влезла в долги
07:25 СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью двух детей при пожаре в Асбесте
07:10 В Берёзовском произошло смертельное ДТП с участием опоры электропередач
21:06 Арестом и штрафами наказали танцевавших на дороге в Екатеринбурге людей
20:30 Возле станции Шарташ исчезнут гаражи
19:44 Ещё две едва начавшиеся жизни сгорели в пожаре — сегодня в Асбесте
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK