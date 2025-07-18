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Как российские технологии изменят рынок недвижимости Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Рынок недвижимости Екатеринбурга сейчас в стадии трансформации. Рекордные объемы строительства сталкиваются со снижением спроса, а отмена льготной ипотеки заставляет застройщиков и покупателей искать новые решения. В этих условиях ключевым фактором успеха становится переход на цифровые технологии. Этот процесс поддерживается как на уровне бизнеса, стремящегося к оптимизации, так и на уровне государства, заинтересованного в прозрачности и управляемости отрасли.
Александр Калинин, директор по развитию бизнеса Smartis, рассказывает, как обстоят дела на рынке жилой недвижимости Екатеринбурга и как отечественные IT-продукты уже сейчас решают основные проблемы отрасли.
Рынок контрастов: рекорды стройки и падающий спрос
Рынок недвижимости Екатеринбурга демонстрирует противоречивые тенденции. С одной стороны, город бьет рекорды по объемам строительства. В 2025 год Екатеринбург вошел с показателем более 5 млн квадратных метров жилья в стадии строительства, что является историческим максимумом. Объем жилищного строительства в Свердловской области вырос на 19% за год. По объему строительства город уступает только Москве, Краснодару и Санкт-Петербургу.
С другой стороны, продажи жилья замедлились. В 2024 году количество проданных квартир в новостройках сократилось почти на 30% по сравнению с предыдущим годом. Основные факторы — изменение условий по некоторым программам льготной ипотеки, отмена программы с гос поддержкой и высокая ключевая ставка. Доля ипотечных сделок на первичном рынке упала с 80% до менее чем 40%.
Несмотря на падение спроса, эксперты не видят признаков затоваривания рынка. Количество нераспроданных квартир в уже сданных домах остается низким — менее 3 тысяч. Однако ситуация обострила конкуренцию, участники рынка характеризуют ее как «зашкаливающую». Екатеринбург сейчас является одним из самых конкурентных рынков в России. Например, пять самых крупных застройщиков региона имеют вместе долю только 35% по объему продаж в квадратных метрах.
За последние годы в город пришли десятки новых застройщиков, в том числе из других регионов. Что приводит к потере доли рынка, которую раньше контролировали местные игроки.
В этих условиях девелоперы вынуждены искать новые инструменты для стимулирования продаж. Резко выросла популярность рассрочек от застройщика, доля которых увеличилась с 3-5% до более чем 30%. При этом эксперты отмечают, что текущий период — это «борьба на выживание», в которой выиграют те, кто сможет адаптироваться и оптимизировать свои процессы.
Как реагирует государство: курс на прозрачность
Государство сейчас играет ключевую роль в трансформации строительной отрасли. Власти делают ставку на цифровизацию. Основной курс — на повышение прозрачности, безопасности и контроля над одной из важнейших сфер экономики.
Одним из главных инструментов развития остается программа КРТ. Как сообщила Евгения Тележук, заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, в регионе реализуется 25 таких проектов с градостроительным потенциалом почти в 1,5 млн кв. м жилья.
На федеральном уровне цифровизация — стратегическое направление, которое поддерживается Президентом и Правительством РФ. Цель — создать прозрачную систему управления отраслью на основе данных, что позволит отслеживать ход строительства, контролировать расходование средств и повышать эффективность госпрограмм.
Важным шагом стало введение обязательного применения технологий информационного моделирования (ТИМ) для застройщиков с 1 июля 2024 года. Это решение стимулирует переход на отечественные IT-продукты, особенно после ухода с российского рынка зарубежных поставщиков ПО. Государство заинтересовано во внедрении именно отечественных технологий с собственными серверами для обеспечения безопасности информации.
Новый портрет покупателя: выжидательная позиция, требовательность и запрос на «цифру»
Поведение покупателей на рынке недвижимости поменялось. Все больше квартир в екатеринбургских новостройках приобретают «под себя», для жизни с семьей, а не в качестве инвестиций. В таком сценарии клиенты выбирают еще более тщательно и много времени проводят в режиме онлайн-исследования — до первого контакта с застройщиком через звонок или визит в офис.
Покупатель стал осторожнее, он внимательно оценивает все параметры предложения. Репутация застройщика, скорость строительства, условия приобретения — остаются одними из основных. Клиенты уже привыкли к дистанционным сервисам во всех сферах жизни, поэтому хотят иметь доступ к информации «не выходя из дома» и решать вопросы в несколько кликов.
На фоне практического отсутствия доступной ипотеки (за исключением семейной, получить которую становится все сложнее из-за высоких требований банков) покупатели становятся более избирательными. Многие занимают выжидательную позицию, откладывая покупку в надежде на снижение цен и ставок — это создает для застройщиков дополнительные вызовы.
Как российские технологии решают задачи рынка недвижимости Екатеринбурга
Для застройщиков цифровизация — это инструмент выживания в условиях высокой конкуренции и сниженного спроса. Технологии позволяют, например:
В условиях, когда себестоимость строительства растет, необходим контроль над затратами, который могут обеспечить современные цифровые решения.
Для государства цифровая трансформация — это решение задачи повышения прозрачности и эффективности управления отраслью. Кроме этого, она соответствует общегосударственному курсу.
Цифровизация создает управляемую систему на основе данных. Когда информация о стройках и сделках находится в электронном виде, властям легче предотвращать обман и повышать эффективность государственных программ. Внедрение цифровых сервисов, например, электронной регистрации сделок, снижает риски мошенничества.
Для клиентов цифровые инструменты обеспечивают удобство, доступность и скорость. Современные покупатели хотят иметь возможность дистанционно выбрать квартиру, изучить все документы, получить ответы на вопросы и оформить сделку.
В сложившихся условиях российские IT-технологии становятся не только инструментом оптимизации для бизнеса, но и стратегическим ресурсом для развития всей отрасли.
Чтобы привлечь избирательного покупателя, застройщикам необходимо переходить от «продажи ипотек», как это было в эру массовых льготных программ, к продаже продукта. Для этого необходим работающий стек маркетинговых инструментов, которые позволят:
В этом помогают системы сквозной аналитики и их инструменты. Например, технология post-view, которая позволяет отслеживать полный клиентский путь от первой «встречи» с медийной рекламой застройщика до оформления сделки. Инструмент также дает полную картину поведения клиента на классифайдах — Авито, Яндекс Недвижимость, Циан, которые сейчас становятся все более значимым этапом в процессе выбора недвижимости.
На государственном уровне цифровые технологии для девелоперов помогают решать одну из самых важных задач отрасли в Екатеринбурге: выравнивать темпы продаж относительно темпов строительства. В регионе построено рекордное количество нового жилья, и крайне важно, «догонять» эти высокие темпы в продажах.
Чем эффективнее застройщик работает с данными и использует весь их потенциал с помощью цифровых решений, тем лучше выполняются планы продаж. Это обеспечивает стабильное поступление налогов в бюджет, ускоряет заселение новых объектов и стимулирует развитие социальной инфраструктуры в рамках проектов КРТ.
Российские технологии трансформируют не только продажи, но и сам процесс строительства и финальной передачи жилья. Обязательные к внедрению ТИМ (BIM) создают цифровые двойники зданий, что повышает точность проектирования и дает контроль над затратами и ходом работ. Например, такие решения позволят увидеть, как изменение цены на арматуру или окна повлияет на экономику всего проекта. Их также дополняют системы цифровизации закупок и управления строительством.
Цифровизация охватывает и этап приемки квартир. Уже сегодня застройщики внедряют сервисы, которые позволяют клиентам записаться на получение ключей онлайн и зафиксировать все недочеты в электронной форме.
Александр Калинин, директор по развитию бизнеса Smartis, рассказывает, как обстоят дела на рынке жилой недвижимости Екатеринбурга и как отечественные IT-продукты уже сейчас решают основные проблемы отрасли.
Рынок контрастов: рекорды стройки и падающий спрос
Рынок недвижимости Екатеринбурга демонстрирует противоречивые тенденции. С одной стороны, город бьет рекорды по объемам строительства. В 2025 год Екатеринбург вошел с показателем более 5 млн квадратных метров жилья в стадии строительства, что является историческим максимумом. Объем жилищного строительства в Свердловской области вырос на 19% за год. По объему строительства город уступает только Москве, Краснодару и Санкт-Петербургу.
С другой стороны, продажи жилья замедлились. В 2024 году количество проданных квартир в новостройках сократилось почти на 30% по сравнению с предыдущим годом. Основные факторы — изменение условий по некоторым программам льготной ипотеки, отмена программы с гос поддержкой и высокая ключевая ставка. Доля ипотечных сделок на первичном рынке упала с 80% до менее чем 40%.
Несмотря на падение спроса, эксперты не видят признаков затоваривания рынка. Количество нераспроданных квартир в уже сданных домах остается низким — менее 3 тысяч. Однако ситуация обострила конкуренцию, участники рынка характеризуют ее как «зашкаливающую». Екатеринбург сейчас является одним из самых конкурентных рынков в России. Например, пять самых крупных застройщиков региона имеют вместе долю только 35% по объему продаж в квадратных метрах.
За последние годы в город пришли десятки новых застройщиков, в том числе из других регионов. Что приводит к потере доли рынка, которую раньше контролировали местные игроки.
В этих условиях девелоперы вынуждены искать новые инструменты для стимулирования продаж. Резко выросла популярность рассрочек от застройщика, доля которых увеличилась с 3-5% до более чем 30%. При этом эксперты отмечают, что текущий период — это «борьба на выживание», в которой выиграют те, кто сможет адаптироваться и оптимизировать свои процессы.
Как реагирует государство: курс на прозрачность
Государство сейчас играет ключевую роль в трансформации строительной отрасли. Власти делают ставку на цифровизацию. Основной курс — на повышение прозрачности, безопасности и контроля над одной из важнейших сфер экономики.
Одним из главных инструментов развития остается программа КРТ. Как сообщила Евгения Тележук, заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, в регионе реализуется 25 таких проектов с градостроительным потенциалом почти в 1,5 млн кв. м жилья.
На федеральном уровне цифровизация — стратегическое направление, которое поддерживается Президентом и Правительством РФ. Цель — создать прозрачную систему управления отраслью на основе данных, что позволит отслеживать ход строительства, контролировать расходование средств и повышать эффективность госпрограмм.
Важным шагом стало введение обязательного применения технологий информационного моделирования (ТИМ) для застройщиков с 1 июля 2024 года. Это решение стимулирует переход на отечественные IT-продукты, особенно после ухода с российского рынка зарубежных поставщиков ПО. Государство заинтересовано во внедрении именно отечественных технологий с собственными серверами для обеспечения безопасности информации.
Новый портрет покупателя: выжидательная позиция, требовательность и запрос на «цифру»
Поведение покупателей на рынке недвижимости поменялось. Все больше квартир в екатеринбургских новостройках приобретают «под себя», для жизни с семьей, а не в качестве инвестиций. В таком сценарии клиенты выбирают еще более тщательно и много времени проводят в режиме онлайн-исследования — до первого контакта с застройщиком через звонок или визит в офис.
Покупатель стал осторожнее, он внимательно оценивает все параметры предложения. Репутация застройщика, скорость строительства, условия приобретения — остаются одними из основных. Клиенты уже привыкли к дистанционным сервисам во всех сферах жизни, поэтому хотят иметь доступ к информации «не выходя из дома» и решать вопросы в несколько кликов.
На фоне практического отсутствия доступной ипотеки (за исключением семейной, получить которую становится все сложнее из-за высоких требований банков) покупатели становятся более избирательными. Многие занимают выжидательную позицию, откладывая покупку в надежде на снижение цен и ставок — это создает для застройщиков дополнительные вызовы.
Как российские технологии решают задачи рынка недвижимости Екатеринбурга
Для застройщиков цифровизация — это инструмент выживания в условиях высокой конкуренции и сниженного спроса. Технологии позволяют, например:
- оптимизировать расходы на всех этапах строительства и продаж;
- выжать максимум из имеющихся активов, включая накопленные данные.
В условиях, когда себестоимость строительства растет, необходим контроль над затратами, который могут обеспечить современные цифровые решения.
Для государства цифровая трансформация — это решение задачи повышения прозрачности и эффективности управления отраслью. Кроме этого, она соответствует общегосударственному курсу.
Цифровизация создает управляемую систему на основе данных. Когда информация о стройках и сделках находится в электронном виде, властям легче предотвращать обман и повышать эффективность государственных программ. Внедрение цифровых сервисов, например, электронной регистрации сделок, снижает риски мошенничества.
Для клиентов цифровые инструменты обеспечивают удобство, доступность и скорость. Современные покупатели хотят иметь возможность дистанционно выбрать квартиру, изучить все документы, получить ответы на вопросы и оформить сделку.
В сложившихся условиях российские IT-технологии становятся не только инструментом оптимизации для бизнеса, но и стратегическим ресурсом для развития всей отрасли.
Чтобы привлечь избирательного покупателя, застройщикам необходимо переходить от «продажи ипотек», как это было в эру массовых льготных программ, к продаже продукта. Для этого необходим работающий стек маркетинговых инструментов, которые позволят:
- Накопить, обработать, проанализировать данные о клиенте — чтобы находить и создавать предложения, которые попадут в цель и преодолеют барьер «выжидательной позиции».
- Оптимизировать расходы на рекламу — отказаться от направлений, которые впустую расходуют ресурсы, и увеличить вложения в каналы, которые генерируют сделки.
В этом помогают системы сквозной аналитики и их инструменты. Например, технология post-view, которая позволяет отслеживать полный клиентский путь от первой «встречи» с медийной рекламой застройщика до оформления сделки. Инструмент также дает полную картину поведения клиента на классифайдах — Авито, Яндекс Недвижимость, Циан, которые сейчас становятся все более значимым этапом в процессе выбора недвижимости.
На государственном уровне цифровые технологии для девелоперов помогают решать одну из самых важных задач отрасли в Екатеринбурге: выравнивать темпы продаж относительно темпов строительства. В регионе построено рекордное количество нового жилья, и крайне важно, «догонять» эти высокие темпы в продажах.
Чем эффективнее застройщик работает с данными и использует весь их потенциал с помощью цифровых решений, тем лучше выполняются планы продаж. Это обеспечивает стабильное поступление налогов в бюджет, ускоряет заселение новых объектов и стимулирует развитие социальной инфраструктуры в рамках проектов КРТ.
Российские технологии трансформируют не только продажи, но и сам процесс строительства и финальной передачи жилья. Обязательные к внедрению ТИМ (BIM) создают цифровые двойники зданий, что повышает точность проектирования и дает контроль над затратами и ходом работ. Например, такие решения позволят увидеть, как изменение цены на арматуру или окна повлияет на экономику всего проекта. Их также дополняют системы цифровизации закупок и управления строительством.
Цифровизация охватывает и этап приемки квартир. Уже сегодня застройщики внедряют сервисы, которые позволяют клиентам записаться на получение ключей онлайн и зафиксировать все недочеты в электронной форме.
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