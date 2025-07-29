В Екатеринбурге спасатели завершили поиски под завалами обрушившегося здания

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Как сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций по Свердловской области, в микрорайоне Елизавет города Екатеринбурга завершились поиски на развалинах административного здания. Люди под завалами не обнаружены.Напомним, что сегодня, 29 июля, на улице Мартовской в Екатеринбурге произошло частичное обрушение трёхэтажного кирпичного здания. В строении располагались офисы и коммерческие структуры, в том числе склад игрушек, автосервис и рекламное агентство. Сразу после обрушения к месту происшествия прибыли спасатели, пожарные, 34 сотрудника МЧС и две бригады скорой помощи, включая специалистов Территориального центра медицины катастроф.Из уцелевшей части здания эвакуировали 24 человека. Спасатели обследовали завалы сначала лично, затем — с использованием инженерной техники. Искать пострадавших помогала и специально обученная собака. По состоянию на вечер вторника спасатели завершили первичную проверку обрушившихся конструкций: людей под завалами не обнаружено.Причины обрушения до сих пор неизвестны. По предварительным данным, здание не являлось аварийным. Обследование конструкций продолжается, к работе привлекают инженеров и экспертов строительного надзора.